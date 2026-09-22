“Stellina” e il clan di Manduria: 21 arresti tra droga, armi ed estorsioni

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È di 21 arresti il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra mobile di Taranto contro un’organizzazione criminale di stampo mafioso, attiva nel territorio di Manduria. Gli indagati sono accusati di numerosi reati, tra cui traffico di sostanze stupefacenti, spaccio, detenzione illegale di armi da guerra, porto illegale di armi, ricettazione, porto di ordigni esplosivi, estorsione e rapina. Le indagini hanno permesso di documentare le attività criminali dal 2021 ai primi mesi del 2023.

Operazione coordinata dalla Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto impegnati numerosi reparti specializzati. Oltre alla Squadra mobile di Taranto, hanno partecipato i Reparti prevenzione crimine di Lecce e Bari, le unità cinofile antiesplosivo e antidroga di Bari e Napoli, le Squadre mobili di Avellino, Benevento, Brindisi, Lecce, Matera e Potenza, oltre alle Sisco (Sezione investigativa del Servizio centrale operativo) di Lecce, Napoli e Potenza. L’azione congiunta ha permesso di colpire al cuore una struttura criminale radicata nel territorio ionico.

Le accuse: traffico di droga, armi e reati aggravati

L’organizzazione, secondo gli inquirenti, aveva la sua base operativa nel comune di Manduria e si dedicava principalmente al traffico di sostanze stupefacenti e allo spaccio. Tra le attività illecite contestate figurano anche la detenzione illegale di armi da guerra e munizionamento, il porto illegale di armi comuni da sparo con matricola abrasa, la ricettazione, il porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi, oltre a estorsioni e rapine. Tutti i reati sono stati aggravati dall’aver agito sfruttando le condizioni di assoggettamento e omertà tipiche delle organizzazioni mafiose, con lo scopo di favorire le attività del clan.

Estorsioni ai danni di imprenditori e occupanti abusivi

Le indagini hanno permesso di ricostruire numerosi episodi di estorsione commessi ai danni di imprenditori locali e degli occupanti abusivi di un complesso residenziale di Manduria. Le vittime erano costrette a versare somme di denaro ogni mese agli arrestati, sotto la minaccia di aggressioni fisiche o del distacco delle utenze domestiche. Questo sistema di intimidazione ha consentito al gruppo criminale di mantenere il controllo sul territorio e di finanziare le proprie attività illecite.

Il ruolo del capoclan “Stellina”

Tra i destinatari della misura restrittiva in carcere figura anche una persona nota con il soprannome di “Stellina”, considerata il fondatore e la guida storica del gruppo criminale operante a Manduria e nei comuni limitrofi. Nonostante la detenzione, il capoclan avrebbe continuato a esercitare la propria leadership, impartendo direttive e ordini all’esterno tramite altri affiliati e familiari, con l’obiettivo di mantenere il controllo sull’intero versante orientale della provincia ionica e di preservare la struttura dell’organizzazione.

Le indagini e la ricostruzione di un omicidio

Le attività investigative, avviate dalla fine del 2021 e proseguite fino ai primi mesi del 2023, hanno consentito di documentare la dinamica di un omicidio avvenuto il 23 febbraio 2023. Gli inquirenti hanno così potuto delineare il quadro completo delle responsabilità e delle modalità operative del gruppo criminale, rafforzando ulteriormente il quadro accusatorio nei confronti degli arrestati.

Un’operazione di ampio respiro

L’operazione che ha portato ai 21 arresti rappresenta un duro colpo per la criminalità organizzata della zona di Manduria. Il coordinamento tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato e la collaborazione tra le forze dell’ordine di più province hanno permesso di smantellare una rete criminale che, secondo gli investigatori, aveva assunto un ruolo di primo piano nel traffico di droga e nelle attività illecite nel territorio ionico.

IPA