Stephen King accusa ingiustamente Charlie Kirk dopo la morte ma poi si scusa, cosa ha detto lo scrittore

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Stephen King ha scatenato polemiche dopo aver scritto su X che Charlie Kirk avrebbe sostenuto la lapidazione dei gay, affermazione poi cancellata. Bersagliato sui social da seguaci del MAGA e anche da figure politiche, lo scrittore alla fine si è scusato, dicendo di aver sbagliato a non verificare le fonti.

Stephen King e l’attacco a Charlie Kirk

Fra i personaggi illustri che hanno manifestato la propria opinione, nelle ultime ore, in seguito all’omicidio di Charlie Kirk, c’è anche Stephen King, finito per questo al centro di polemiche e critiche.

Lo scrittore, che come è noto non esita a condividere opinioni politiche su X, così come il suo pensiero sui più svariati argomenti, si è prodotto questa volta in un’accusa all’influencer conservatore, rivelatasi poi non corretta.

ANSA

Lo scrittore Stephen King

Dopo l’omicidio, King ha reagito a un’affermazione di Jesse Watters, conduttore su Fox News, in cui Kirk veniva descritto come non “controverso” né “polarizzante”.

King ha risposto “Ha sostenuto la lapidazione dei gay. Dico solo questo”, per poi procedere poco dopo con la cancellazione del post.

Le critiche allo scrittore e le scuse

In seguito alle critiche piovutegli addosso, specialmente dai sostenitori del movimento MAGA, Stephen King ha fatto marcia indietro con un nuovo post.

“Mi scuso per aver affermato che Charlie Kirk sosteneva la lapidazione dei gay” ha subito precisato, prima di contrattaccare in parte. “In realtà, ha dimostrato come alcune persone scelgano a caso i passi della Bibbia”.

Fra le critiche più pesanti rivolte a King, anche quella del senatore repubblicano Ted Cruz, che ha bollato lo scrittore come “bugiardo orribile e malvagio”.

“Questo è ciò che mi merito per aver letto qualcosa su X senza fact-checking. Non succederà più” ha risposto lo scrittore.

A cosa si riferiva King

L’origine del fraintendimento è collegata a un vecchio dibattito sul Pride e la comunità Lgbt, durante il quale Kirk citò il Levitico 18.

“Ms Rachel, forse dovresti aprire la tua Bibbia, in una parte poco citata” aveva affermato Charlie Kirk. “Levitico 18, dove c’è scritto che se giacerai con un altro uomo, sarai lapidato a morte. Non lo sto dicendo io, sto citando ciò che c’è scritto”.