Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un’ordinanza cautelare in carcere è stata eseguita nei confronti di 28 indagati per presunti reati di stampo mafioso. La misura, disposta dal Gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, riguarda tre sodalizi attivi a Pianura, quartiere di Napoli, e un’indagine che ha ricostruito scontri armati e l’ascesa del clan Perfetto.

Napoli, camorra: l’indagine e gli scontri tra clan

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’ordinanza è stata eseguita nella mattinata del 4 novembre. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile di Napoli, con il supporto del Commissariato di Pianura e il coordinamento della Dda. I destinatari sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, estorsione, traffico e spaccio di stupefacenti, detenzione e porto abusivi di armi da fuoco e vendita abusiva di armi, con l’aggravante del metodo mafioso.

Gli accertamenti, avviati alla fine del 2024, hanno documentato una prima fase di conflitto armato tra il clan Esposito/Marsicano e lo storico clan Lago. In quel periodo sono state registrate diverse stese, con colpi d’arma da fuoco esplosi a scopo intimidatorio, e un attentato dinamitardo sotto l’abitazione di uno dei vertici dei gruppi rivali. La deflagrazione, nel novembre del 2024, ha danneggiato gravemente l’edificio in cui viveva un indagato e numerose auto parcheggiate. Non ci sono stati feriti, circostanza che la polizia attribuisce al caso.

La nascita del clan Perfetto

Nel dicembre del 2024, dopo essere stato scarcerato, un esponente di vertice del clan Pesce/Marfella, già disgregato per via giudiziaria, avrebbe fondato un nuovo gruppo: il clan Perfetto. Secondo la ricostruzione investigativa, il sodalizio si sarebbe rapidamente imposto sugli altri due, assumendo il controllo delle attività illecite del quartiere.

Il presunto capo avrebbe organizzato nello stabile in cui abitava un’attività di spaccio di droga gestita dagli affiliati e operativa 24 ore su 24, con la vendita di diverse sostanze. Ai gestori delle altre piazze di spaccio sarebbe stato imposto di versare al clan il 50 per cento dei profitti oppure di rifornirsi esclusivamente da lui. Sarebbero state inoltre richieste tangenti a chi svolgeva attività illecite nel territorio controllato, in particolare truffe finanziarie e telematiche.

Armi sequestrate e rapporti con altri clan

Durante le indagini sono stati sequestrati armi, comprese quelle lunghe e da guerra, munizioni, droga, materiale per confezionare stupefacenti e giubbotti antiproiettile. Il clan Perfetto avrebbe inoltre stabilito contatti con altri gruppi camorristici dell’area flegrea e dell’area nord di Napoli, soprattutto per gestire i traffici di droga. Il capo avrebbe infine amministrato una cassa comune destinata a mantenere gli affiliati detenuti, pagando la cosiddetta mesata e le spese legali dei sodali arrestati.

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