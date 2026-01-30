Steve Bannon critica Meloni, "non dice nulla di rilevante", e insulta l'Italia su ICE e Olimpiadi: "F******"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La presenza degli agenti statunitensi dell’ICE in Italia, in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, è finita al centro dell’ennesima polemica. Stavolta a scatenarla è stato Steve Bannon, controverso ex consigliere di Donald Trump, scagliandosi direttamente contro la premier Giorgia Meloni alla sua maniera, decisamente poco ortodossa. “Se l’Italia non vuole gli uomini dell’ICE, allora non mandiamo nessuno e dico anche f*** y** all’Italia”.

Bannon contro Italia, cosa ha detto l’ex consigliere di Trump

Steve Bannon non è mai stato uno che le manda a dire. Come in molte altre occasioni, durante e dopo essere stato lo stratega di Trump, ha dato voce a quel sentimento di stanchezza e rabbia degli americani di dentro contro i popoli europei “parassiti” che ha portato il tycoon a essere rieletto presidente.

“Non volete gli agenti dell’ICE in Italia per proteggervi dai terroristi e criminali che avete lasciato entrare? Meglio così, risparmiamo soldi. Anzi, ritiriamo pure la squadra statunitense dai Giochi, non potrebbe fregarmene di meno”, ha tuonato Bannon in un’intervista a La Repubblica.

ANSA

E al giornalista che gli faceva le domande, ha detto senza giri di parole: “Citami letteralmente su questo: fuck you!”.

Bannon ha poi rivelato tutta l’aderenza a quella retorica isolazionista americana che vuole un ritorno concreto per, a loro dire, essere corsi in aiuto dell’Europa.

“Non è solo l’ICE: gli Usa forniscono un massiccio aiuto per la sicurezza. Se non lo volete ve lo togliamo, tanto siete scrocconi e vi approfittate di noi“.

Nella concitazione che ha sempre dimostrato, l’ex consigliere di Trump traccia un quadro veritiero del sentimento più diffuso e strumentalizzato negli Stati Uniti: “Questo è il motivo per cui gli americani sono stanchi della Nato. Non avete infrastrutture, logistica, forza militare. Senza di noi non avreste difese, ma non apprezzate nulla di quello che facciamo per voi”.

Ovviamente dietro la propaganda si cela la realtà, difficile da cogliere in questi momenti di instabilità globale: gli Usa hanno mantenuto 13 mila militari in Italia e decine di migliaia di altri in tutti i Paesi europei per controllarci e decidere la nostra strategia geopolitica. Non certo per filantropia o afflato libertario.

Le dure parole di Bannon contro Meloni

L’invettiva di Steve Bannon non ha risparmiato la presidente del Consiglio. “Era fantastica, ma ormai è diventata una globalista totale“.

Anche qui, come se la globalizzazione e il suo impianto ideologico di collegamento fra i popoli non fosse stato prodotto dagli Statin Uniti. Ma va bene, è il mestiere della propaganda.

Proseguendo nell’opinione che ha di Giorgia Meloni, Bannon ha aggiunto: “Lei ha giocato il gioco dell’Ue perché le servivano i soldi, e quello della Nato. Parla tanto dell’Ucraina, ma quando si tratta di mandare finanziamenti e truppe cambia canzone”.

E alla fine l’exploit: “Francamente credo che nulla di quanto dice sia rilevante, perché non ha risorse economiche e militari per sostenerlo. Non la prendo più seriamente e nessuno negli Usa lo fa”.

Bannon attaccò Meloni già nel 2024: cosa aveva detto

Non è la prima volta che Steve Bannon critica la premier italiana. Già nel novembre 2024 aveva dedicato opinioni poco lusinghiere a Giorgia Meloni, all’epoca accusata di voler proseguire il supporto all’Ucraina ma coi soldi americani.

“Credo che molti nel movimento Maga pensino che Meloni si è quasi trasformata in una Nikki Haley“, disse in un’intervista al Corriere della Sera riferendosi all’ex ambasciatrice americana all’Onu e avversaria (ritirata) di Trump nella corsa repubblicana alla Casa Bianca.

Secondo l’ex consigliere del tycoon, Giorgia Meloni “è stata tra i più grandi sostenitori della continuazione della guerra in Ucraina. Però l’Italia non ha fatto abbastanza per tenere il canale di Suez aperto per il commercio”.

Ancora una volta ecco l’invettiva sull’inconsistenza economia e militare dell’Italia senza il sostegno Usa. “Se crede davvero a quello che ha detto negli ultimi anni, dovrebbe essere pronta con gli altri in Europa a metterci i soldi, a staccare assegni grandi quanto i discorsi”.

Chi è Steve Bannon, dal rapporto con Trump al carcere fino al saluto romano

Steve Bannon è considerato uno degli esponenti repubblicani più influenti degli Stati Uniti. Anche prima e anche dopo aver ricoperto il ruolo di capo stratega della Casa Bianca, durato in realtà pochi mesi: da gennaio ad agosto 2017.

A quella carica giunse dopo aver diretto la campagna elettorale di Donald Trump nelle presidenziali del 2016, per poi essere messo da parte a causa delle sue posizioni esplicite di estrema destra. Non più utili alla causa del neo eletto presidente.

Uscito dalla porta, Bannon è però sempre rientrato dalla finestra. La sua influenza negli ambienti repubblicani, della destra americana e degli apparati statunitensi non è solo politica.

Steve Bannon è infatti stato vicepresidente della Goldman Sachs, produttore esecutivo a Hollywood e co-fondatore e vicepresidente del consiglio di amministrazione della società di analisi di dati Cambridge Analytica.

Si tratta dell’azienda che collaborò alla sopra citata campagna elettorale di Trump e finì sui giornali di tutto il mondo per aver utilizzato dati di utenti Facebook ottenuti illegalmente.

Nell’agosto 2020, Bannon viene arrestato a bordo di uno yacht di proprietà del miliardario cinese Guo Wengui. L’accusa è di frode su una raccolta fondi online a sostegno della costruzione del muro anti-migranti tra Usa e Messico.

Parte di questi fondi sarebbe stata trasferita nelle casse di in un’altra società da lui controllata. Bannon viene però rilasciato il giorno dopo dietro il pagamento di una cauzione di 5 milioni di dollari.

L’ascendente di Bannon sulla nuova destra americana e il suo attivismo nei media nell’alt-right hanno raggiunto il culmine nel febbraio 2025.

Chiudendo il suo intervento al Cpac di Washington, l’ex consigliere di Trump fece il saluto romano. Polemiche in tutto il mondo, ma Bannon non venne crocifisso in America.

Anzi, fu confermato punto di riferimento di quel movimento Maga (Make America Great Again) di cui lui stesso fu ideatore e promotore massimo.

Nazionalista economico e protezionista, l’ex consigliere di Trump deve però il suo successo mediatico più al suo fiuto politico che alle sue aderenze nella macchina federale americana.

Come Trump, Bannon intercettò quel sentimento di stanchezza e disillusione che oggi hanno portato alla volontà di mettere in sicurezza il proprio emisfero, dalle minacce contro la Groenlandia all’operazione Maduro in Venezuela, fino all’escalation di violenza dell’ICE nelle città Usa.

Come Trump, Bannon chiedeva e chiede l’impossibile chiusura dell’impero americano, cioè il ritorno degli Stati Uniti a privilegiare la propria situazione interna, lasciando perdere gli interventi nel resto del mondo.