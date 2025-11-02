Steven Tyler e la Calabria da cui emigrarono i nonni, addio al progetto del museo a Cotronei: ipotesi truffa

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

In Calabria sono 15 le persone indagate a vario titolo, tra amministratori, funzionari comunali e privati, per una presunta truffa legata alla realizzazione di un museo dedicato a Steven Tyler, cantante degli Aerosmith, il cui nonno era originario del paese di Cotronei, in provincia di Crotone. Al centro della vicenda c’è l’acquisto di un casolare comprato con soldi pubblici.

Il progetto del museo su Steven Tyler a Cotronei

Non tutti sanno che Steven Tyler, al secolo Steven Victor Tallarico, pirotecnico cantante degli Aerosmith ha anche sangue calabrese: suo nonno paterno Giovanni Tallarico, infatti, era emigrato negli Stati Uniti da Cotronei. Da qui l’idea di dedicare un museo all’illustre discendente nel piccolo borgo in provincia di Crotone.

Nel 2022 il Comune aveva ottenuto dalla Regione Calabria un finanziamento da 1,3 milioni di euro per realizzare il museo nel Palazzo Bevilacqua, dove visse il nonno della rockstar prima di salpare per l’America.

IPA

Steven Tyler degli Aerosmith in concerto

Il cantante Steven Tyler, inizialmente entusiasta, aveva promesso una visita con la figlia Liv Tyler per un concerto. L’ex amministrazione comunale avrebbe però spostato la sede del museo in un capannone privato alla periferia del paese, per il cui acquisto sarebbero stati spesi quasi 120.000 euro di fondi pubblici.

Il cambio di sede

Secondo la Procura di Crotone, l’ex sindaco e un dirigente avrebbero falsificato documenti per giustificare il cambio di sede, sostenendo falsamente che i proprietari di Palazzo Bevilacqua non volessero cedere l’immobile.

In realtà, non risultano contatti o proposte tra Comune e proprietari, come scrive il Corriere della Sera. L’acquisto del capannone era avvenuta a vantaggio di un privato a cui erano stati pagati 118.368 euro di soldi pubblici. Nell’inchiesta, come detto, risultano coinvolte in totale 15 persone.

La diffida di Steven Tyler e le indagini

Il cantante statunitense, informato del cambio di destinazione del museo, ha diffidato l’amministrazione dall’usare il suo nome e ha presentato un esposto alla magistratura tramite un suo cugino, l’avvocato Nino Grassi, avviando l’inchiesta che oggi coinvolge reati di truffa aggravata, corruzione, concussione e falso. Il progetto del museo, nato per valorizzare il legame tra Tyler e la Calabria, è così naufragato.