Stipendio chiaro negli annunci di lavoro e tra colleghi, trasparenza retributiva al via: scatta l'obbligo Ue
In arrivo in Italia le nuove regole sulla trasparenza retributiva: via all'obbligo dello stipendio negli annunci di lavoro e delle retribuzioni medie
Addio al segreto salariale in Italia. A partire da giugno 2026 entrano in vigore le regole della trasparenza retributiva, stabilite dall’Unione europea nel 2023 per ridurre il “gender pay gap”, il divario tra lo stipendio dei lavoratori e delle lavoratrici. Anche il nostro Paese dovrà applicare la direttiva Ue che da una parte obbligherà i datori di lavoro a indicare negli annunci almeno la fascia retributiva iniziale e dall’altra permetterà ai dipendenti di chiedere lo stipendio medio dei colleghi.
- La direttiva Ue sulla trasparenza retributiva
- Le regole sugli stipendi negli annunci
- Il diritto di conoscere le retribuzioni medie dei colleghi
La direttiva Ue sulla trasparenza retributiva
Le nuove regole scattano il 7 giugno e recepiscono la Direttiva Europea 2023/970, che stabilisce per i datori di lavoro l’obbligo di rendere noti a tutto il personale gli stipendi medi dei colleghi di uguale mansione, suddivisi per genere e ruolo.
Le norme europee sono introdotte in Italia attraverso un decreto legislativo composto da 17 articoli, tra cui quello per il diritto a chiedere i livelli retributivi medi nelle aziende o enti pubblici e quello che impone la trasparenza sullo stipendio già nell’annuncio di lavoro.
Le regole sugli stipendi negli annunci
L’articolo 5 del decreto legislativo 96/2026 prevede l’obbligo del datore di lavoro di dare al candidato indicazioni relative alla “retribuzione iniziale o alla relativa fascia da attribuire alla posizione, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, e alle pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicato dal datore di lavoro in relazione alla posizione”, a partire dagli annunci e dai bandi.
La norma stabilisce inoltre che durante il colloquio non potranno essere chieste informazioni sullo stipendio percepito nel precedente lavoro. Dati che non potranno essere raccolti neanche indirettamente, attraverso altre modalità.
Il diritto di conoscere le retribuzioni medie dei colleghi
All’articolo 7 viene stabilito il diritto di lavoratrici e lavoratori a ricevere informazioni chiare ed esaurienti sui livelli retributivi medi della categoria di appartenenza o di quella in cui rientrano colleghi con mansioni analoghe.
L’azienda o ente pubblico dovrà rispondere alla richiesta entro due mesi e se il riscontro dovesse risultare incompleto o impreciso, il dipendente potrà sollecitare dati più dettagliati e puntuali.