È scattato un deferimento all’Autorità Giudiziaria: coinvolto nella vicenda è un datore di lavoro, accusato di lesioni personali nei confronti di un dipendente. L’episodio, avvenuto a Frosinone qualche mese fa, sarebbe stato scatenato dal mancato pagamento dello stipendio. La notizia è stata resa nota dalla Polizia di Stato, che ha agito in seguito alla querela presentata dalla presunta vittima presso il Commissariato di Sora.

I fatti contestati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine quando un uomo si è recato negli uffici del Commissariato di P.S. di Sora per sporgere querela contro il proprio datore di lavoro. L’accusa riguarda una presunta aggressione avvenuta alcuni mesi prima sul luogo di lavoro, situato a Frosinone.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, la presunta vittima ha denunciato di essere stata aggredita dal datore di lavoro, un episodio che sarebbe collegato al mancato pagamento dello stipendio. L’episodio si sarebbe verificato presso la sede lavorativa di Frosinone, dove, a seguito dell’accaduto, è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 e di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

L’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari

La situazione, secondo quanto riportato, ha richiesto l’arrivo tempestivo sia dei sanitari che delle forze dell’ordine. Il personale del 118 ha prestato le prime cure alla vittima, mentre la Polizia ha avviato gli accertamenti del caso.

Le indagini e la posizione dell’indagato

Il datore di lavoro è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali. Tuttavia, come sottolineato nel comunicato, la sua posizione è ancora al vaglio della magistratura e, in base al principio di presunzione di innocenza, sarà considerato colpevole solo in caso di condanna definitiva. L’indagato è, allo stato attuale, solamente indiziato di delitto e la sua responsabilità verrà accertata nelle sedi opportune.

