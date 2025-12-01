Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un carabiniere operatore della centrale operativa della Compagnia di Colleferro, alle porte di Roma, è riuscito a evitare un suicidio. Grazie alla sua prontezza, sensibilità e capacità di gestione della situazione è stato possibile evitare un tragico epilogo e salvare la vita di un giovane 17enne in difficoltà. Il ragazzo, in evidente stato di fragilità, chiamando il 112, aveva manifestato l’intenzione di volersi lanciare sotto un treno in transito presso la locale stazione. La segnalazione giunta alla centrale ha attivato immediatamente l’intervento del carabiniere di turno, che con lucidità e fermezza ha instaurato un dialogo diretto con il giovane, riuscendo a rassicurarlo e a guadagnare tempo prezioso fino all’arrivo di una pattuglia che lo ha rintracciato e lo ha messo in sicurezza.