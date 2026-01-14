Stoccata di Matteo Piantedosi alla sinistra sul caso Hannoun, "era a capo della cellula italiana di Hamas"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Mohammad Hannoun era “il capo della cellula italiana di Hamas“. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante la sua informativa alla Camera sul caso dell’imam arrestato a dicembre con l’accusa di terrorismo internazionale. Piantedosi ha ricostruito l’inchiesta che ha portato lo scorso dicembre all’arresto di Hannoun e di altre 8 persone, accusate di raccogliere fondi per il gruppo armato palestinese. E ha lanciato una stoccata alla sinistra criticando chi, seppur in buonafede, “ha manifestato vicinanza acritica e puramente ideologica a personaggi coinvolti nell’indagine”.

Piantedosi riferisce alla Camera sul caso Hannoun

Nella giornata di oggi, mercoledì 14 gennaio, si è svolta alla Camera una informativa urgente del governo con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sulla vicenda dell’arresto di Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione palestinesi in Italia.

“Il 27 dicembre lo Stato ha colpito una rete terroristica operante sul nostro territorio”, ha detto Piantedosi.

Il ministro ha spiegato che le indagini sulla vicenda sono ancora in corso e che due delle persone destinatarie delle misure cautelari sono “tuttora irreperibili”.

Hannoun era “il capo della cellula italiana di Hamas”

Piantedosi ha detto che da tempo c’erano sospetti di continuità tra Hamas e Mohammad Hannoun, cittadino giordano da anni residente a Genova.

Secondo l’accusa l’imam, figura di riferimento dell’associazionismo filopalestinese in Italia, era “il capo della cellula italiana di Hamas”.

“Dietro il linguaggio dell’umanitarismo e della religiosità – ha detto Piantedosi – è emerso un sistema stabile di propaganda e finanziamento del terrorismo“.

Secondo quanto ricostruito, Hannoun sarebbe stato al vertice di una rete che “dietro il paravento di iniziative in favore della popolazione palestinese” raccoglieva fondi da inviare ad Hamas.

In questo modo nel corso degli anni il gruppo avrebbe fatto pervenire a esponenti di Hamas oltre 7 milioni di euro, “con finalità di supporto all’azione della stessa organizzazione terroristica”.

La frecciata di Piantedosi alla sinistra

Nel corso del suo intervento in Aula Piantedosi ha poi lanciato una frecciata a diversi esponenti della sinistra italiana.

Criticando “chi, in alcune occasioni, ha manifestato vicinanza acritica e puramente ideologica a personaggi coinvolti nell’indagine”.

Sottovalutando in questo modo, “magari in buonafede, la delicatezza e la complessità di contesti che si muovono in un’area non sempre netta tra intenti apprezzabili e propositi meno limpidi“.