Stoccolma batte il suo record di buio a dicembre con mezz'ora di luce in due settimane: il fenomeno in Svezia

Appena 30 minuti di luce nei primi 15 giorni di dicembre. È il “blackout naturale” che si è verificato nelle prime due settimane dell’ultimo mese del 2025 a Stoccolma, sia per colpa dei tipici inverni lunghi e bui caratteristici dei Paesi alle latitudini della Svezia, sia delle condizioni meteorologiche quest’anno particolarmente avverse. Una durata record di giornate senza sole, che nella capitale svedese non avveniva dal 1934.

Mezz’ora di luce a dicembre

A pronosticare il primato negativo è stato il meteorologo Viktor Bergman dell’Istituto meteorologico e idrologico svedese (Smhi), in un’intervista all’agenzia France Press.

“Finora a dicembre c’è stata solo mezz’ora di luce solare”, ha affermato, spiegando che difficilmente la situazione cambierà nelle ultime settimane, nonostante le previsioni di giornate con un po’ più di sole.

ANSA

Una vista di Stoccolma di notte

Il dicembre 2025 potrebbe dunque essere il mese più buio mai registrato a Stoccolma negli ultimi 91 anni. Come quest’anno, infatti, ha spiegato l’esperto, anche nel 1934 la quantità di luce solare fu così scarsa “da essere arrotondata a zero ore“.

Le cause buio record a Stoccolma

Il meteorologo ha sottolineato come in altre parti della Svezia si sia registrata a dicembre più luce, come la città sudorientale di Karlskrona, con un primato in tutto il Paese ad oggi di 12 ore.

Ma ad influire sul lungo periodo di oscurità nella capitale è stato il clima: “Abbiamo avuto sistemi di bassa pressione instabili con tempo mite e umido, e questo ha portato molte nuvole. Non c’è stata la possibilità che il cielo si schiarisse.”

La media dagli anni ’90

Bergman ha sottolineato come quel poco di sole che è apparso sulla capitale svedese è stato debole e i suoi raggi non sono riusciti a penetrare tra le nuvole.

Una circostanza eccezionale anche per Stoccolma, che secondo i dati raccolti dall’Istituto meteorologico e idrologico svedese tra il 1991 e il 2020, Stoccolma ha registrato in media circa 33 ore di luce solare nell’intero mese di dicembre.

Fenomeno peggiorato anche dall’assenza di neve abbondante sulla città, che solitamente permette di riflettere la luce.

Secondo Bergman la situazione non è destinata a cambiare e quest’anno, per gli abitanti della capitale svedese, il Bianco Natale sarà un miraggio: “Le previsioni per il Natale sono molto pessimistiche.”