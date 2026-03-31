Stop agli appartamenti usati come cimiteri in Cina con una legge, come vengono seppelliti i defunti a Pechino

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il governo della Cina ha vietato la pratica di usare gli appartamenti come cimiteri. Noti come “appartamenti per le ceneri”, queste case disabitate venivano usate per seppellire i morti dalle fasce meno abbienti della popolazione. Una pratica che, a partire da ora, non è più permessa.

Cina, stop agli appartamenti usati come cimiteri

In Cina, come riporta il Financial Times, i costi dei loculi sono alle stelle. Il rapido invecchiamento della popolazione ha accresciuto la carenza di posti nei cimiteri.

Per questo motivo, complice anche la presenza di molti immobili invenduti per la crisi immobiliare, alcuni appartamenti erano stati adibiti a veri e propri cimiteri.

ANSA

Appartamenti-cimiteri in Cina, le cause del fenomeno

La rapida urbanizzazione ha fatto crescere la domanda di spazi cimiteriali, sempre più scarsi nelle aree urbane: mentre per gli immobili residenziali i diritti d’uso concessi dallo Stato arrivano fino a 70 anni, per le tombe è previsto un periodo di concessione molto più breve, pari a 20 anni.

Allo stesso tempo, la popolazione cinese sta invecchiando a un ritmo tra i più veloci mai registrati. Nel 2025 i decessi hanno raggiunto gli 11,3 milioni, in aumento rispetto ai 9,8 milioni del 2015 e superiori ai 7,9 milioni di nascite dell’ultimo anno.

Un’indagine globale sulle spese funerarie condotta nel 2020 dall’assicuratore SunLife ha evidenziato che in Cina i costi medi dei funerali sono tra i più elevati al mondo: circa 37.375 renminbi (5.400 dollari), secondi solo a quelli del Giappone, e pari a circa il 45% del salario medio annuo.

Il governo cinese incoraggia pratiche alternative di sepoltura

Nel cimitero di Changping Tianshou di Pechino, riporta un sito di informazione citato dalla Bbc, il costo varia da circa 10.000 yuan (circa 1.200 euro) a 200.000 yuan (oltre 25 mila euro).

Con la nuova normativa, inoltre, il governo promuove pratiche funerarie alternative, le cosiddette “sepolture ecologiche”, come la dispersione delle ceneri in mare: soluzioni più economiche e con un impatto ambientale ridotto. E soprattutto soluzioni che permettono di superare la cronica carenza di loculi e spazi cimiteriali che attanaglia soprattutto le grandi metropoli della Cina.

La nuova legge arriva mentre la Cina si prepara a celebrare domenica la festa di Qingming, dedicata proprio alla pulizia delle tombe.