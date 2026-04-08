Stop ai viaggi fuori dalla Sardegna per trattare la retinopatia neonatale, a Cagliari ora è possibile
I neonati sardi affetti da retinopatia non dovranno più viaggiare per cure: ora disponibili in Sardegna
Per trattare la retinopatia neonatale, i piccoli prematuri sardi non dovranno più affrontare lunghi viaggi verso centri fuori regione. Da alcuni mesi questa patologia viene curata anche al Policlinico Duilio Casula. “Una novità importante – dice il professor Giuseppe Giannaccare, direttore di Oculistica dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari – che ci ha consentito, da ottobre 2025 a oggi, di trattare con successo sei neonati affetti da retinopatia del prematuro (ROP), patologia oculare che può compromettere gravemente la vista dei piccoli”. Il dottor Alberto Cuccu, insieme al supporto della dottoressa Lina Corgiolu, coordina le attività dell’ambulatorio di oftalmologia pediatrica dell’Aou di Cagliari, al San Giovanni di Dio. “La retinopatia del prematuro – spiega Cuccu – interessa circa il 20-30% dei bambini nati pretermine. In circa il 5-10% dei piccoli è necessario un trattamento per evitare le complicanze che possono portare alla cecità”.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.