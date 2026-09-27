Stop ai voli all'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna, la previsione sulla riapertura dello scalo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

L’Etna non si placa e la riapertura dell’aeroporto di Catania slitta ancora. La Sac, la società che gestisce lo scalo di Fontanarossa, ha comunicato il blocco totale del traffico aereo fino alla mezzanotte del 27 settembre, prolungando lo stop che era stato fissato fino alle 12 della giornata di domenica a causa dell’intensa attività vulcanica in corso negli ultimi giorni.

Prolungato lo stop dell’aeroporto di Catania

L’interruzione delle normali operazioni di partenza e arrivo all’aeroporto di Catania era stata decisa sabato 26 settembre dopo l’intensificazione della nuova fase di eruzione dell’Etna registrata nelle ultime ore.

Lo stop ai voli si è reso necessario a causa delle ceneri emesse in atmosfera, che hanno costretto le autorità alla chiusura del settore di spazio aereo C1 per motivi di sicurezza, anche vista la direzione dei venti prevalenti che spinge le polveri vulcaniche verso le rotte di navigazione.

ANSA/Ingv

L’emissione di cenere dell’Etna

Dopo i forti disagi causati ai viaggiatori in transito nello scalo internazionale Vincenzo Bellini ad agosto, l’attività vulcanica dell’Etna aveva ripreso vigore da diversi giorni, ma la diversa direzione del vento aveva permesso di mantenere il traffico aereo regolare.

Già nella giornata di sabato 26, il Nucleo di coordinamento operativo (Nco), l’organismo di coordinamento che gestisce il flusso dei voli e la sicurezza dello spazio aereo in situazioni di emergenza, aveva dovuto limitare gradualmente il numero di arrivi da dieci a quattro ogni ora, con il dirottamento negli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani, arrivando infine a disporre il blocco totale con termine le 12 di domenica.

Una decisione presa anche a causa delle forti precipitazioni che hanno aggravato le difficoltà sui cieli di Catania, con diversi voli cancellati.

Il nuovo orario

Alla luce del mancato miglioramento delle condizioni adatte al volo, la Società aeroporto di Catania ha comunicato lo spostamento dell’orario di riapertura alle 23.59 del 27 settembre.

Lo slittamento ha inevitabilmente appesantito i disagi dei viaggiatori in attesa da ore in aeroporto.

Anche nell’ultimo aggiornamento, il gestore Sac raccomanda ai passeggeri di non dirigersi al terminal senza aver prima contattato la propria compagnia aerea per verificare lo stato della tratta o concordare eventuali riprotezioni.