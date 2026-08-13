Stop ai voli all'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna, la rabbia dei passeggeri: "Vacanze rovinate"

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A causa dell’eruzione dell’Etna e della conseguente emissione di cenere vulcanica, è stata estesa l’area di chiusura degli spazi aerei in Sicilia e l’aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso almeno fino alla notte di venerdì 14 agosto. Proseguono i disagi per i passeggeri, impossibilitati a raggiungere le destinazioni o a far rientro a casa dall’Isola.

I passeggeri restano in attesa

“Ci hanno rovinato tutto” è lo sfogo rassegnato di Diego, capogruppo di una comitiva palermitana smistata allo scalo di Catania-Fontanarossa.

Il loro volo verso Rodi, in Grecia, è stato cancellato. Adesso, prosegue il passeggero ai microfoni ANSA, “siamo fermi qui e non sappiamo cosa fare”.

ANSA

Roberto non è in vacanza, ma avrebbe dovuto recarsi in Brasile per motivi familiari. Cancellato il volo, ogni tentativo di contattare telefonicamente la compagnia aerea è stato vano. Così non resta che “aspettare in fila”.

Nicolò in Sicilia è arrivato una settimana fa, adesso è l’ora di rientrare a Pisa ma “al momento non siamo in grado di ripartire”.

Secondo le stime, l’emergenza coinvolge almeno 100mila viaggiatori, per una perdita in spese turistiche che Assoesercenti Sicilia ipotizza tra i 12 e i 24 milioni di euro.

Continua l’eruzione dell’Etna

L’eruzione dell’Etna prosegue ormai ininterrotta da quasi una settimana e una nuova bocca eruttiva si è aperta nella mattinata di mercoledì.

Si tratta, rendono noti i tecnici Ingv sul posto per rilievi tecnici, della seconda frattura in 24 ore, sulla parete nord della Valle del Bove.

Il tremore vulcanico, circoscritto alla parte inferiore del monte, resta a livelli elevati e il livello di allerta è rosso.

La lava continua a scorrere lungo le Valli del Leone e del Bove e dal cratere si muove, in direzione sud-ovest, un’ampia nube di cenere.

Cosa succede all’aeroporto di Catania

È proprio la nube di cenere vulcanica, che può danneggiare i motori degli aerei, a impedire il transito da e per l’aeroporto di Catania – e, a volte, anche da quello calabrese di Lamezia Terme.

Dall’8 agosto, riporta Sac, la società che gestisce lo scalo di Fontanarossa, tra mancati arrivi o partenze e cancellazioni, sono saltati circa 700 voli.

Più di 400 i voli riprogrammati su altri scali: più di 100 al vicino aeroporto di Comiso; una cinquantina su Palermo e 22 a Trapani.

L’aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle ore 2:00 della notte di venerdì 14 agosto.

Perché gli aerei non possono volare

A rendere impossibile il transito aereo nei dintorni dell’Etna è la nube di cenere emessa dal vulcano, tra i pericoli naturali più gravi per un aereo.

La cenere lavica è composta da minuscoli e durissimi frammenti di roccia, minerali e vetro che possono essere aspirati dai motori, andando a depositarsi sui componenti della turbina e bloccando così il passaggio dell’aria.

Nei casi più gravi, si può arrivare a una compromissione del funzionamento del propulsore, fino allo spegnimento completo del motore dell’aereo in volo.