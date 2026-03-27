Stop al braccialetto elettronico per Alessandro Basciano, revocato dopo il trasloco di Sophie Codegoni

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Alessandro Basciano non dovrà più indossare il braccialetto elettronico. La decisione del giudice arriva dopo che Sophie Codegoni ha deciso di trasferirsi a Milano a poche centinaia di metri da dove vive l’ex compagno, circostanza ritenuta determinante da Leonardo D’Erasmo, il legale del deejay. L’avvocato ha così spiegato che, per far rimuovere il dispositivo al suo cliente, ha presentato un’istanza, che è stata accolta.

Rimosso il braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano

Il giudice ha deciso di revocare il braccialetto elettronico a cui era sottoposto il deejay. Come riferito da Fanpage.it, la decisione è stata presa dopo l’istanza presentata da Leonardo D’Erasmo, che ha messo in risalto che, di recente, Sophie Codegoni si è trasferita a pochi metri dall’abitazione milanese di Basciano.

Il legale ha quindi sostenuto che la scelta del trasloco ha trasformato le condizioni che erano state all’origine dell’applicazione della misura.

In altre parole, l’ex tronista di Uomini e Donne, pur avendo denunciato l’ex compagno per presunti atti persecutori e lamentato il timore di averlo nelle vicinanze, ha comunque deciso autonomamente di traslocare a pochi metri dall’appartamento in cui vive Basciano, ossia la medesima abitazione in cui l’ex coppia aveva avviato la convivenza in passato.

Il provvedimento del GUP

Nel provvedimento del GUP si legge che “la vicinanza delle abitazioni costituisce il risultato di una scelta non obbligata della persona offesa, almeno parzialmente sintomatica di un’attenuazione dello stato d’ansia originariamente lamentato”.

Secondo il giudice, proprio la scelta dell’influencer di vivere così vicino a Basciano sarebbe la prova che il senso di paura che, fino a pochi mesi fa aveva spinto il tribunale a considerare necessario il braccialetto elettronico, si sarebbe attenuato.

Le tappe della storia sentimentale dell’influencer e del deejay

Basciano e Codegoni si sono conosciuti nel 2021, mentre erano concorrenti al Grande Fratello Vip. La relazione si è conclusa nell’autunno 2023, a distanza di pochi mesi dalla nascita della loro figlia Celine Blue.

Dopo la conclusione della storia sentimentale, l’influencer ha denunciato il deejay per il quale scattò l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

La revoca del provvedimento non archivia definitivamente il procedimento penale in atto. Non è però da escludere che adesso l’inchiesta, alla luce del nuovo elemento relativo al trasloco di Codegoni, possa prendere una piega differente.