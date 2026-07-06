Stop al patentino antifascista per Più libri più liberi, Aie rinuncia dopo critiche arrivate anche da Meloni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il “patentino antifascista” per partecipare a Più libri più liberi finisce in soffitta. Dopo le polemiche e l’attacco di Giorgia Meloni, che l’ha bollato come “censura”, l’Aie ha deciso di esaminare tutte le domande, comprese quelle arrivate senza l’adesione alla dichiarazione. La fiera promette di rivedere la formula dal prossimo anno per evitare nuove tensioni.

Non ci sarà il “patentino antifascista”

Si chiude, almeno per quest’anno, la polemica sul cosiddetto “patentino antifascista” richiesto agli editori per partecipare a Più libri più liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria in programma a Roma dal 4 all’8 dicembre.

L’Associazione italiana editori (Aie) ha annunciato che prenderà in esame tutte le domande di partecipazione arrivate, comprese le sette, su oltre 300, risultate “incomplete” perché prive dell’adesione alla dichiarazione sui valori costituzionali antifascisti.

ANSA

Nella nota si legge che, trattandosi dell’esplicitazione di principi già richiamati nel regolamento della manifestazione, l’organizzazione ha comunque deciso di considerare anche queste domande, che saranno valutate con gli stessi criteri delle altre: lo spazio disponibile e la coerenza del progetto editoriale con le finalità della fiera.

Il caso politico a Più libri più liberi

La vicenda era esplosa a metà giugno, quando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva duramente criticato l’iniziativa su X, scrivendo che si tratterebbe, banalmente, di censura.

La fiera aveva risposto negando l’intento, ma la polemica aveva coinvolto anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli, il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci e intellettuali come Massimo Cacciari e Luciano Canfora, tutti critici verso l’autocertificazione.

I commenti dell’Aie e della Fiera

A fare chiarezza sulla decisione è la presidente della fiera, Annamaria Malato, che respinge l’idea di una retromarcia ma ammette l’errore di calcolo.

“Nella nostra intenzione mai questa auto dichiarazione ha voluto essere una censura” ha dichiarato la curatrice, che annuncia già una revisione della formula per la prossima edizione, per evitare nuove tensioni nel mondo dell’editoria.

Soddisfazione anche da parte del presidente dell’Aie, Giuseppe Iannaccone, che riconosce lo sforzo dell’associazione pur ribadendo le proprie perplessità iniziali. “Resto convinto che si sia trattato di un grave svarione in buona fede” ha commentato il numero uno dell’Aie, auspicando ora un trattamento equo per tutti gli editori, compresi quelli che non hanno sottoscritto la dichiarazione.

La querelle affonda le radici nelle polemiche del dicembre 2025, quando la partecipazione alla fiera della casa editrice di estrema destra Passaggio al Bosco aveva spinto 89 intellettuali, tra cui lo storico Alessandro Barbero e il fumettista Zerocalcare, a chiedere l’esclusione dell’editore dalla kermesse romana.