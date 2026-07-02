Stop al taglio delle accise sui carburanti? Meloni guarda allo stretto di Hormuz, cosa cambia per gli italiani

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Venerdì 3 luglio scade la misura del taglio delle accise su benzina e diesel. Il prezzo dei carburanti è in calo sui mercati, grazie proprio alla lenta ripresa dei movimenti nello Stretto di Hormuz e all’ipotesi di una riapertura completa grazie agli accordi tra le parti. Così da inizio giugno si è registrato un calo del 25,5% che riduce anche i prezzi alla pompa. L’ipotesi dell’addio al taglio delle accise comporterà un aumento di 5 centesimi per benzina e diesel, rientrando dello sconto concesso.

Verso lo stop allo sconto

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’assemblea di Ania a Roma ha risposto ad alcune domande. Tra queste anche la possibile proroga, nel prossimo Consiglio dei Ministri, sulla misura del taglio delle accise per i carburanti che è in scadenza il 3 luglio.

Urso ha dichiarato che verranno valutate le condizioni attuali, “su quello che è accaduto e quello che potenzialmente potrà accadere alla luce dei negoziati che sono in corso per sbloccare del tutto la navigazione nello Stretto di Hormuz“.

Ricordiamo infatti che scade il 3 luglio la misura che prevede una riduzione di cinque centesimi di euro al litro per benzina e diesel.

Il costo del taglio delle accise

Soltanto l’ultimo taglio, quello prorogato dal 7 giugno fino al 3 luglio, è costato 149,4 milioni di euro. Le risorse provengono dall’extra gettito IVA generato dall’aumento dei prezzi dei carburanti.

La misura, che ha permesso di ridurre il costo al distributore fin da marzo scorso, è incappata in diverse critiche. Infatti le risorse stanziate sono state prese in parte dall’extra gettito, in parte riducendo fondi ad altri settori come anche alla sanità.

Con il prezzo di diesel e benzina in calo, sommato allo sconto del taglio delle accise, il costo è rimasto mediamente sotto la soglia dei 2 euro al litro.

Quanto costerà fare un pieno

L’osservatorio sui prezzi del Mimit ha registrato benzina e diesel in calo. La benzina oggi ha un costo medio di 1,809 euro al litro e il gasolio di 1,892 euro al litro.

Cosa accadrà con lo stop del taglio delle accise? Senza ulteriori proroghe la benzina toccherà 1,87 euro al litro, mentre il diesel costerà poco più di 1,95 euro al litro. Fare un pieno costerà indicativamente tra 75 e 94 euro.

Sono sicuramente prezzi più bassi rispetto all’inizio della crisi, quando la soglia dei 2 euro rischiava di essere superata fino a far toccare al gasolio il prezzo più alto d’Europa senza il taglio delle accise, ma sono comunque prezzi piuttosto alti rispetto a quelli che gli italiani sono soliti pagare per i carburanti.

Anche per questo il ministro Urso ha convocato le compagnie petrolifere per richiamarle alla loro responsabilità nell’adeguare il più velocemente possibile il prezzo dei carburanti all’andamento reale dei mercati.