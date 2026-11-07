Stop al taglio delle accise sul gasolio, non c'è la proroga dello sconto dopo l'8 novembre: cosa succede

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Dall’8 novembre si torna alle accise ordinarie anche per il gasolio. Nella Gazzetta ufficiale di sabato 7 novembre, ultimo giorno di sconto sul prezzo del diesel, non c’è la proroga del taglio delle accise. Si attendono quindi rincari anche se non così elevati.

Lo stop al taglio delle accise

Secondo l’ultima rilevazione del ministero delle Imprese, il prezzo medio del gasolio in Italia è di 2,24 euro al litro; mentre quello della benzina è tornato a due euro al litro dopo settimane di record. Seppure le cifre siano alte, sono comunque decisamente più basse rispetto ai record di alcune settimane fa.

Il Governo ha valutato fino all’ultimo se rinnovare ancora una volta il taglio dei prezzi grazie al meccanismo delle accise mobili ma ha deciso alla fine di optare per il ritorno alle imposte ordinarie. La premier Giorgia Meloni, fino a venerdì, ci ha tenuto a dire che l’Esecutivo lavora “giorno e notte” su questo fronte.

ANSA

Come riporta Il Sole 24 Ore, per l’esecutivo si tratta di un risparmio giornaliero da circa 3,5 milioni di euroa cui si aggiunge il tesoretto dell’extragettito Iva di ottobre, oltre a quello di settembre che è stato utilizzato soltanto in parte.

Quanto aumenta il costo del gasolio

Per gli automobilisti, invece, il prezzo del gasolio aumenterà da domenica 8 novembre di poco meno di 4,9 centesimi al litro (Iva compresa). Questa è la cifra a cui ammontava il taglio in vigore fino al 7 novembre, quindi un aumento non particolarmente elevato.

L’ultimo sconto risale infatti al 28 ottobre scorso, quando fu deciso il taglio di quattro centesimi al litro (4,88, Iva compresa) delle accise sul gasolio, passate da 672,90 a 632,90 euro per mille litri. La decisione del Governo è legata al fatto che negli ultimi giorni i prezzi dei carburanti stanno scendendo.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, per la precisione, ha reso noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il 7 novembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è nuovamente sceso e ha raggiunto quota 2 euro per la benzina (2,001 euro/litro) e 2,224 euro/litro per il gasolio.

Sulla rete autostradale il prezzo medio self-service registrato è di 2,029 euro/litro per la benzina e 2,277 euro/litro per il gasolio. E grazie al price cap cui hanno aderito le principali compagnie, i prezzi self-service restano tuttavia sotto i 2 euro/litro per la benzina e i 2,20 euro/litro per il gasolio in gran parte della rete stradale.

Il price cap

Resta centrale la decisione dei vari marchi che, a fine settembre avevano applicato degli sconti per contenere l’aumento dei carburanti alla pompa di benzina. Prima Eni, poi Q8, Ip ed Esso avevano applicato dei tetti o delle riduzioni, ma temporanee per un mese.

A fine ottobre Eni ha annunciato che manterrà il tetto ai prezzi dei carburanti fino a fine anno. Ma, per quanto riguarda il suo livello, inizialmente fissato a 2,25 euro per il gasolio e a 1,99 euro per la benzina, monitorerà “le dinamiche di mercato e di prezzo, nonché le forniture effettivamente disponibili in rapporto alla struttura logistica, per valutarlo nel corso del periodo”.

In una nota del 26 ottobre Q8 aveva fatto sapere che “la prosecuzione dell’iniziativa (sul tetto ai carburanti, ndr) avverrà secondo un approccio modulare, che tenga conto dei diversi modelli operativi presenti nella rete di distribuzione dell’impresa”. “Q8 Italia continuerà a fornire un adeguato supporto ai gestori e ai partner – hanno scritto – al fine di contribuire a garantire la sostenibilità economica dell’intera filiera. Q8 Italia si riserva di definire le modalità applicative della misura, tenendo conto dell’evoluzione del mercato e delle condizioni di approvvigionamento”.