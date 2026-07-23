Stop al tour di Gerardina Trovato, cantante costretta a due operazioni d'urgenza: "Dite una preghiera per me"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Gerardina Trovato ha annunciato sui social lo stop al tour estivo. La cantante ha raccontato di aver sentito un dolore alla gola durante le prove e di aver voluto indagare. Avrebbe così scoperto di avere una cisti, di natura ignota al momento, che le preme le corde vocali. “Pensavo bastasse una bella dormita”, dice nel video. L’artista è provata, ma promette ai fan di tornare a cantare il prima possibile. “Ragazzi, dite una preghierina per me”, chiude il messaggio.

Il video di Gerardina

Gerardina Trovato ha raccontato sui social di dover subire un intervento alle corde vocali. La cantante ha quindi dovuto bloccare il tour. Si trattava del ritorno per l’artista che nelle settimane precedenti aveva organizzato il tour spinto dall’affetto ritrovato dei fan e dal sostegno del suo manager.

Lo racconta lei stessa nel video pubblicato sul profilo Instagram, dove con la voce provata parla delle sue condizioni di salute.

“Ero felice. Dopo tanto tanto tempo sarei ritornata in Sicilia e in altre regioni d’Italia. Ma durante le prove ho sentito dolore“. Spiega così di aver pensato di doversi riposare, che bastasse una dormita o qualche giorno di riposo, ma alla fine ha scelto di fare una visita dall’otorino.

Stop al tour

L’esito non è stato quello di una voce stanca e che aveva bisogno di riposo, ma la presenza di una cisti che può essere tanto benigna quanto maligna e che schiaccia le corde vocali.

Il medico ha subito sottoposto Gerardina a diverse analisi, tra le quali una TAC con contrasto. La presenza della cisti sulle corde vocali comporta due operazioni, una per rimuovere la cisti e un’operazione successiva alle corde vocali.

Per questo il tour pensato per il 2026 è stato bloccato e rimandato. La speranza e la volontà dell’artista sono quelle di tornare il prima possibile a cantare “essendo meglio di prima, esattamente come prima”. Chiede infine una preghiera per la sua salute.

Chi è Gerardina Trovato

I meno giovani potrebbero non conoscere Gerardina Trovato, cantautrice italiana che ha avuto il suo massimo successo negli anni ’90. Figlia di un medico e di un’insegnante di pianoforte, è arrivata in semifinale allo Zecchino d’Oro quando aveva appena tre anni. A 19 anni si è diplomata in ragioneria e si è trasferita a Roma con l’intenzione di fare musica. Da alcune esperienze come corista, è riuscita a lavorare al suo primo album.

Il debutto di fronte al grande pubblico è avvenuto al Festival di Sanremo 1993 con il brano “Ma non ho più la mia città”, classificandosi seconda tra le Nuove Proposte dopo Laura Pausini che vinse con “La solitudine”. Ha continuato a partecipare alla scena musicale fino alla fine degli anni ’90, ricomparendo nel 2000 al Festival di Sanremo. Ha partecipato a diversi programmi e ha continuato a pubblicare singoli, senza mai davvero tornare stabilmente sulle scene.

Nel 2016 ha raccontato di aver abbandonato la scena musicale per una grave nevrosi ossessiva depressiva. Più di recente, nel 2020, ha raccontato della difficile situazione economica in cui si trovava, dei problemi personali e familiari, ma ha voluto smentire l’accusa di essere stata tossicodipendente, rispondendo alle voci e raccontando di aver avuto danni fisici come la citolisi epatica dovuta agli psicofarmaci.