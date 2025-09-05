Stop all'emergenza sanitaria per il vaiolo delle scimmie, decisione dell'Oms: i dati sull'andamento dei casi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’Oms ha revocato l’emergenza globale Mpox, meglio noto come vaiolo delle scimmie, grazie al calo di casi e morti, mantenendo però raccomandazioni fino al 2026. L’Africa Cdc, al contrario, prolunga lo stato d’allerta: nonostante i progressi, persistono nuovi focolai, carenze nei test e rischi legati al calo di fondi e all’aumento di vulnerabilità.

Fine dell’emergenza vaiolo delle scimmie

Il virus Mpox, anche noto come “vaiolo delle scimmie“, fa un po’ meno paura. L’Organizzazione mondiale della sanità ha infatti revocato lo stato di emergenza sanitaria internazionale (Pheic), proclamato il 14 agosto 2024.

La decisione, arrivata dopo mesi di monitoraggio, si basa sul calo costante di contagi e decessi registrati in Congo, Uganda, Sierra Leone e Burundi, nonché su una maggiore capacità di risposta dei sistemi sanitari locali.

Lo stato di emergenza per il vaiolo delle scimmie era stato proclamato nell’agosto 2024

Controllo e prevenzione rimangono

Il direttore generale Tedros Ghebreyesus, tuttavia, ha chiarito che malgrado la revoca il virus continua a circolare. Rimangono necessarie quindi sorveglianza, prevenzione e protezione dei soggetti più fragili, come i bambini e le persone con Hiv.

L’Oms manterrà in vigore fino al 2026 le raccomandazioni permanenti su Mpox, accompagnate dall’estensione dell’uso di emergenza per vaccini e diagnostica. Fino a ora sono state promesse circa 6 milioni di dosi, oltre 3 milioni distribuite in 12 Paesi e quasi 1 milione già somministrate.

La diversa visione dell’Africa Cdc

Diversa la scelta dell’Africa Cdc, ovvero il centro africano per il controllo e la prevenzione delle malattie. Il 2 settembre il suo gruppo consultivo ha confermato lo stato di emergenza continentale (PHECS), con la motivazione di preservare l’allerta politica e il flusso di risorse, evitando che una revoca precoce generi disattenzione e cali di finanziamenti.

Sebbene i casi di vaiolo delle scimmie settimanali siano calati del 52% tra aprile e agosto, in diversi Stati africani – tra cui Ghana, Liberia, Kenya e Tanzania – si sono registrati nuovi picchi, e in Etiopia e Repubblica Centrafricana sono stati segnalati decessi infantili.

Nonostante il miglioramento della capacità diagnostica (copertura passata dal 30% al 59%), restano criticità dovute al ritiro di alcuni aiuti internazionali, in particolare i programmi a sostegno dei malati di Hiv, e al collasso dei sistemi di trasporto che rallentano test e controlli.

Per affrontare queste difficoltà, l’Africa Cdc chiede di rafforzare la raccolta dei campioni, introdurre sistemi di sorveglianza comunitaria e monitorare le acque reflue per rilevare precocemente i focolai.

Raccomanda inoltre di estendere le vaccinazioni anche ai bambini sotto i 12 anni nelle aree ad alto rischio, mantenere il coordinamento con altre emergenze come colera e poliovirus, e costruire un sistema di allerta multilivello.