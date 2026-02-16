Stop alla carne di cavallo, in Senato la proposta di legge per fermare il consumo in Italia: cosa prevede

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

In Senato è approdata una proposta di legge bipartisan che mira a vietare la macellazione di cavalli, asini, muli, pony e bardotti perché riconosciuti come animali da affezione e per questo giuridicamente non destinati alla produzione di carne alimentare. L’iniziativa è firmata dalle deputate Susanna Cherchi del Movimento Cinque Stelle e da Luna Zanella di Avs. A sostenere la causa con una proposta analoga c’è anche Michele Brambilla di Noi Moderati.

Stop alla carne di cavallo, proposta di legge approda in Senato

La proposta è da poco stata incardinata presso la Commissione Ambiente a Palazzo Madama ed è pensata per introdurre sanzioni pecuniarie e penali qualora il divieto di macellazione non venisse rispettato: reclusione da 3 mesi a 3 anni e multe fino a 100 mila euro per chi alleva equidi con il fine di produrre carne destinata all’alimentazione.

È previsto inoltre che la pena si inasprisca di un terzo nel caso in cui le carni vengano effettivamente immesse nel mercato commerciale.

Se la legge dovesse essere approvata, sarebbe obbligatorio che gli animali interessati vengano registrati e identificati tramite un microchip entro due mesi dall’entrata in vigore della norma. Con tale procedura sarebbe possibile tracciare ogni animale.

Come verranno aiutati gli allevatori

L’iniziativa prevede uno stanziamento di un fondo da sei milioni di euro per aiutare gli allevatori a riconvertire la loro attività attraverso alternative, come ad esempio l’apertura di centri di recupero o di turismo equestre.

Quanti italiani mangiano carne di cavallo e le Regioni dove ne viene consumata di più

L’Italia, secondo i dati contenuti nell’ultimo Report redatto da Animal Equity Italia, è ai primi posti in Europa per consumo di carne di cavallo.

Nel 2024 è stato stimato che sono stati macellati circa 17.000 equidi. Inoltre il nostro Paese è al primo posto a livello globale per numero di importazioni.

Un sondaggio condotto sempre dalla Ong Animal Equity Italia in collaborazione con Ipsos, ha preso in considerazione un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta (circa 40 milioni di persone), dimostrando che è solo una minoranza a nutrirsi di carne equina: a consumarla è soltanto il 17% di chi mangia carne in generale.

La Lombardia e la Puglia sono le Regioni in cui è stato registrato il maggior consumo di carne di cavallo.