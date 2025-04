Stop alla conferenza stampa di Trump, ragazza sviene mentre parla il presidente: paura alla Casa Bianca

Una conferenza stampa nello Studio Ovale della Casa Bianca, durante la sessione con domande e risposte con il presidente Donald Trump, è stata bruscamente interrotta dopo che una ragazzina è svenuta, costringendo lo staff presidenziale a intervenire rapidamente per allontanare giornalisti e fotografi.

La nipote di Oz sviene alla Casa Bianca

“Tutti fuori, per favore, muovetevi!”, si sente dire da parte di un assistente della Casa Bianca nel video diffuso dai media, dopo che una giovane parente del dottor Mehmet Oz è crollata a terra, svenuta.

“Niente foto!”, ha inoltre ordinato l’assistente ai giornalisti. Il 64enne Oz era appena stato nominato amministratore dei Centers for Medicare and Medicaid Services, prima che Trump iniziasse a rispondere alle domande della stampa presente. La bambina è stata identificata da People e TMZ come la nipote 11enne di Oz.

Fonte foto: ANSA

18 aprile 2025, Washington – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il medico Mehmet Oz nello Studio Ovale della Casa Bianca durante la cerimonia per il giuramento come amministratore per i Centers for Medicare and Medicaid Services

La nota della Casa Bianca

In seguito la Casa Bianca ha diramato una nota per chiarire gli eventi: “Un membro minorenne della famiglia è svenuto durante la cerimonia di giuramento del dottor Oz nello Studio Ovale. Siamo felici di poter dire che sta bene“.

Chi è Mehmet Oz

Mehmet Cengiz Oz è un chirurgo, docente universitario, conduttore e autore televisivo nato negli Usa da genitori turchi. Ha conosciuto una certa popolarità per il programma The Dr. Oz Show, trasmesso anche in Italia.

La trasmissione nacque come spin-off di The Oprah Winfrey Show, dal momento che Oz ne era un ospite abituale. I temi trattati sono soprattutto correlati alla dieta e all’alimentazione, fattori cruciali negli Stati Uniti d’America, lo Stato con il maggior numero al mondo di persone obese o in sovrappeso.

Cosa sono i Cms

I Cms sono un’agenzia federale degli Stati Uniti che fa parte dell’Hhs, (Department of Health and Human Services). I Cms sono responsabili dell’amministrazione di alcuni importanti programmi sanitari pubblici negli Usa, come l’assistenza agli anziani e alle persone a basso reddito, fra le altre cose.