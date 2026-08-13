Stop alla legge sul primo soccorso, Edoardo Bove attacca il governo: "Mancano i soldi, quanto vale una vita?"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La proposta di legge per il primo soccorso obbligatorio nelle scuole non trova fondi. Il ddl Bove, fortemente voluto dall’ex calciatore di Roma e Fiorentina Edoardo Bove, ha concluso l’iter parlamentare, ma il Mef non trova 5 milioni. Bove si chiede: “Quanto vale una vita umana?”. Lui è stato fortunato, dice, quando il suo cuore si è fermato in campo, ma senza soccorsi adeguati sarebbe stato una delle 65.000 persone che ogni anno perdono la vita a causa di ritardi o mancanza di intervento di primo soccorso.

Ddl primo soccorso non trova fondi

Edoardo Bove, ex calciatore di Roma e Fiorentina, si dice frustrato di fronte all’attuale immobilismo sulla sua proposta di legge per il primo soccorso obbligatorio nelle scuole. L’iter parlamentare è concluso, ma il ministero dell’Economia e delle Finanze non trova i fondi per finanziarlo.

Dice di non voler fare polemica perché la politica non è il suo campo, ma si chiede quanto valga una vita umana. Per le casse dello Stato il soccorso nelle scuole costerebbe 5 milioni di euro, una piccola spesa rispetto all’impatto positivo che un corso simile potrebbe avere sulla vita di migliaia di persone.

Bove ricorda che se non si interviene nei primi 20-60 secondi, la persona rischia di riportare danni cerebrali. “È difficile stabilire le priorità su dove posizionare i soldi, sicuramente non è il mio compito, però è frustrante pensare che si rischia di buttare tutto il lavoro fatto”, commenta.

I numeri del primo intervento

La frustrazione di Bove sta nei numeri. Come descritto anche dal testo della proposta, in Italia ogni anno circa 65.000 persone perdono la vita a causa di mancanze o ritardi nell’intervento di primo soccorso.

Lo stesso ex calciatore ha dichiarato di aver obbligato i suoi amici, la sua fidanzata, i suoi parenti a fare i corsi di primo soccorso per intervenire e aumentare le possibilità di salvare una vita.

La formazione è fondamentale, perché, secondo quanto riporta Bove in un’intervista a Repubblica, molti adulti si rifiutano di intervenire quando vedono qualcuno a terra perché hanno paura di non sapere cosa fare. Invece tra i bambini la percentuale di chi vuole intervenire è molto più alta ed è per questo, sottolinea, che sono prima di tutto loro quelli che vanno formati.

Non più una questione di fortuna

Per Edoardo Bove e chi con lui ha firmato la proposta, come Carlo Calenda e Marco Lombardo, il primo soccorso non può essere una questione di fortuna. Il 1° dicembre 2024 il calciatore è crollato a terra a causa di un arresto cardiaco improvviso.

Sul campo è stato immediatamente circondato da esperti e nel giro di pochi minuti era in ospedale, salvo. Non tutti hanno la stessa fortuna e, visto che questa non si può influenzare, la proposta punta a formare dei cittadini consapevoli, pronti a intervenire.

“Io ero il primo a essere poco informato”, racconta nell’intervista. Spiega anche di come sia una questione culturale, che a volte mancano anche i defibrillatori nei luoghi pubblici e che tante persone non li sanno usare, a differenza di altri Paesi, come l’Inghilterra. Bove infatti gioca nella Serie B inglese e dice che all’estero c’è molta più attenzione al primo soccorso. L’obiettivo della proposta di legge è diminuire questo divario.