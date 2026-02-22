Stop alle Olimpiadi davanti a Meloni, Salvini e La Russa: com’è andata la cerimonia di chiusura a Verona

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Con la cerimonia di chiusura tenutasi all’Arena di Verona si sono chiuse le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. L’evento ha avuto diversi protagonisti – dal canto alla danza fino alla lirica e alla recitazione – e si è svolto alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del presidente della Camera Lorenzo Fontana e dei ministri Matteo Salvini e Andrea Abodi.

Com’è andata la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi

È calato il sipario sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Dopo l’acclamata cerimonia inaugurale tenutasi a Milano, allo stadio San Siro, anche quella conclusiva ha suscitato grande ammirazione e regalato momenti di spettacolo, visti in tutto il mondo.

La serata, intitolata “Beauty in Action”, si è svolta davanti ad alcune delle cariche più importanti del nostro Paese.

Finiti i Giochi Olimpici, le reazioni della politica

Gli atleti che hanno partecipato alle 25esime Olimpiadi invernali si sono dati appuntamento nell’anfiteatro veronese per l’ultimo evento di questi Giochi, quello che sancisce la fine delle gare e rimanda il tutto a 4 anni quando arriverà la prossima edizione, quella del 2030, che si svolgerà nelle Alpi francesi.

La lunga cerimonia si è districata in vari spezzoni in cui è stato reso omaggio alla lirica italiana, alla musica pop, alla danza e al teatro. Il tutto si è svolto alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del presidente della Camera Lorenzo Fontana, del Senato Ignazio La Russa, dei ministri Matteo Salvini e Andrea Abodi, della presidente del Cio Kirsty Coventry, e di Giovanni Malagò, di Fondazione Milano Cortina.

Presenti anche i presidenti della Regione Lombardia, Attilio Fontana, della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, del Veneto Alberto Stefani e quello del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, i sindaci d Milano, Giuseppe Sala, e di Cortina D’Ampezzo, Gianluca Lorenzi. Assente invece Sergio Mattarella che pure era stato protagonista della cerimonia inaugurale, circa due settimane prima, e Donald Trump. Nelle scorse ore il presidente americano era dato per ospite dell’happening ma ha scelto di dare forfait, cosa fatta anche per la finale del torneo di hockey. Il tycoon ha comunque voluto congratularsi con gli statunitensi che hanno vinto la medaglia d’oro.

Lo show all’Arena di Verona

Tra i tanti momenti memorabili della serata all’Arena di Verona c’è stato il discorso di Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina. L’ex presidente del Coni ha detto: “Ben fatto, Italia. Hai mantenuto le tue promesse! Sei stata di parola! Alla Cerimonia di Apertura dissi che non ero mai stato così orgoglioso di essere italiano. Questa sera, lo sono ancora di più. Permettetemi di dire ‘grazie’ a tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per rendere tutto questo possibile e a tutti coloro che hanno creduto in noi. Siete una squadra vincente, siate orgogliosi della vostra impresa”.

Come detto, la cerimonia di chiusura ha vissuto diversi momenti che hanno unito musica, teatro e spettacolo. Trasmessa sulla Rai, la serata è iniziata con l’attore e doppiatore Francesco Pannofino che – in un video – ha chiamato a raccolta artisti come Achille Lauro, Roberto Bolle e Manuel Agnelli, ma nei vari filmati hanno fatto capolino anche Deborah Compagnoni, Davide Oldani e il sindaco di Verona Damiano Tommaso

Tanti i rimandi alla grande lirica italiana – con Benedetta Porcaroli che ha fatto da madrina al Teatro Filarmonico – e alla danza. Roberto Bolle si è esibito sulle note di Joan Thiele, mentre le canzoni più celebri del pop italiano venivano ricordate dai Calibro 35, da Margherita Vicario e Davide Shorty, prima dello show finale di Gabry Ponte e di Achille Lauro. A corredo di questi momenti, anche quelli più canonici e tipici di questo genere di cerimonie con la sfilata dei medagliati italiani e con tutte le delegazioni di ogni Paese che si sono alternate nell’Arena e hanno sfilato insieme ai vari portabandiera. I Giochi si sono poi chiusi ufficialmente con la bandiera Olimpica che è stata ammainata e con lo spegnimento della Fiamma.