Stop cremazioni a Bologna perché "inquinano troppo", servizi cimiteriali nella bufera e attacco dalla politica

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Bologna ferma le cremazioni. Nel 2024 sono state 18.000 le salme, mentre nel 2025 16.500, un numero considerato così alto che Arpae ha chiuso l’impianto per ragioni ambientali l’11 marzo scorso. A distanza di due mesi non c’è ancora una data per la riapertura e i bolognesi portano i loro defunti fino a Ferrara per farli cremare. Il capo della sanità pubblica assicura che non ci sono stati problemi per la comunità.

Chiuso l’impianto di cremazione

A Bologna da due mesi i defunti non possono essere cremati. Per i bolognesi, il disagio logistico è il trasporto verso Ferrara per chi ha scelto la cremazione.

Il motivo è che ci sono state troppe cremazioni negli ultimi due anni e per questo l’Arpae, il servizio di monitoraggio ambientale locale, ha deciso di chiudere l’impianto per motivi legati all’inquinamento.

A distanza di due mesi, non risulta esserci ancora una data per la riapertura dell’impianto di cremazione di Bologna.

La crisi

Il fermo prolungato però non piace ai bolognesi che criticano apertamente la società, ovvero Bologna Servizi Cimiteriali partecipata al 51% dal Comune e al 49% dal socio privato Spav.

La polemica non è solo dei cittadini, ma anche dei lavoratori che hanno scritto diverse lettere al sindaco; si aggiungono un esposto di Fratelli d’Italia e le dimissioni dell’amministratore delegato.

Un dipendente, come riporta la Repubblica, ha dichiarato che usare così l’impianto, senza la manutenzione adeguata, è stato come spingere una Panda a 140 all’ora in autostrada. Serviranno mesi, aggiunge, per far tornare i tre forni a regime.

Perché è aumentato il numero delle cremazioni?

Un evento particolare, oltre che una fonte di disagio, ma che ha delle radici profonde nel cambio culturale che sta investendo la società civile. A Bologna solo nel 2024 sono state cremate 18.000 salme, mentre nel 2025 poco meno, circa 16.500.

Oltre al cambio culturale, quindi la scelta dei singoli o delle famiglie dei defunti, è anche aumentato l’approccio commerciale alla cremazione. Dal Covid in poi infatti sono stati previsti una serie di sconti per le cremazioni, anche per le salme provenienti da fuori.