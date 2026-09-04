Stop dell'Ue alla carne dal Brasile per mancanza di garanzie sanitarie, bresaola della Valtellina a rischio

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Produttori di bresaola in allarme dopo il divieto di importazione nell’Ue di carne proveniente dal Brasile. Il salume tipico della Valtellina è messo a rischio dallo stop imposto dalla Commissione europea per il mancato rispetto di sufficienti livelli sanitari in diversi alimenti e tipi di carne, tra cui il manzo proveniente dal Paese sudamericano. All’origine dell’imposizione c’è l’abuso di antimicrobici negli allevamenti che accrescono la minaccia dell’antibiotico-resistenza.

Lo stop della carne dal Brasile

Il divieto di carne dal Brasile è arrivato in conseguenza dell’entrata in vigore dal 3 settembre della lista dei Paesi importatori conformi ai criteri sanitari dell’Ue.

“Il 3 settembre entrerà in vigore l’elenco dei paesi che sostanzialmente rispettano le nostre norme sugli antimicrobici. Il Brasile al momento non è presente nell’elenco. Non abbiamo garanzie di conformità” ha spiegato la portavoce della Commissione europea, Eva Hrncirova, dando seguito alle richieste di Bruxelles su maggiori controlli nell’uso degli antimicrobici nella filiera produttiva della carne.

Il divieto Ue

Come spiegato da Adnkronos, la stretta interessa non soltanto le carni bovine, ma anche quelle avicole, equine e altri prodotti, come uova, miele e quelli provenienti da acquacoltura, ed è relativa all’utilizzo eccessivo o improprio di sostanze chimiche utilizzate per uccidere i microrganismi o bloccarne la crescita e la proliferazione.

Il motivo è che l’abuso di trattamento della carne con antimicrobici porta a lungo andare all’antibiotico-resistenza, vale a dire la capacità dei batteri di adattarsi e resistere ai farmaci necessari a sconfiggere le malattie che provocano.

Dal 2006 l’Ue ha vietato l’uso di antibiotici come trattamento di profilassi negli allevamenti e per stimolare artificialmente la crescita del bestiame, autorizzando soltanto la somministrazione per curare gli animali.

“Il cibo che arriva in Europa è oggetto di controlli molto severi e, secondo il nostro approccio sanitario, abbiamo regole che vietano gli antimicrobici o l’uso di antimicrobici per la crescita e, inoltre, non somministriamo agli animali antimicrobici utilizzati per gli esseri umani” ha spiegato la portavoce Eva Hrncirova.

I numeri della produzione di bresaola

Se il Brasile non dovesse uniformarsi alle regole Ue, uno dei settori che ne pagherebbe maggiormente il prezzo sarebbe la produzione della bresaola, realizzata per oltre l’80% da carne proveniente dal Sudamerica.

“La nostra bresaola è prodotta per l’82% con carne sudamericana che al 60% proviene dal Brasile. Questo stop farà venir meno nell’immediato almeno il 25% della materia prima a noi necessaria” ha spiegato al Il Sole 24 Ore, Mario Moro, presidente del Consorzio della Bresaola della Valtellina Igp, aspettandosi “un forte rialzo dei prezzi” del prodotto.