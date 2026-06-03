Stop in Senato alla legge sul fine vita, Pd attacca la maggioranza per la sospensione del ddl: "Indegno"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La proposta di legge sul fine vita è stata bloccata. Il Senato ha accolto la richiesta di sospensione avanzata dalla maggioranza con 88 voti favorevoli e 59 contrari. Ora il testo torna nelle commissioni riunite di Giustizia e Sanità del Senato, dove è in esame il testo di maggioranza sullo stesso argomento. Per il PD, che ha firmato la proposta, si tratta di una presa in giro. “Il rinvio oggi significa affossare la legge”, commenta Alfredo Bazoli.

Proposta sul fine vita rimandata

Il ddl sul fine vita torna alle commissioni Affari Sociali e Giustizia del Senato, dopo che l’Aula, con 88 voti favorevoli, ha accolto la richiesta di sospensione della maggioranza.

A Palazzo Madama infatti è stata approvata la questione sospensiva presentata da Fratelli d’Italia sulla proposta di Alfredo Bazoli, senatore del PD.

Questo significa che il testo tornerà nelle commissioni riunite, dove è già in esame il testo di maggioranza sullo stesso argomento.

Le parole di Bazoli

Per Alfredo Bazoli la sospensione oggi significa che la legge verrà affossata. “È un dibattito abbastanza avvilente. Ci ritroviamo a discutere di un voto meramente procedurale, ma è molto di più”, attacca.

Infatti, secondo il senatore, il rinvio del provvedimento significa dimenticare il disegno di legge fino alla fine della legislatura. Con le nuove elezioni, la proposta verrà dimenticata e bisognerà ricominciare l’intero iter. Per questo è convinto che il rinvio serva solo ad affossare la legge.

Viene però ricordato come ormai siano passati sei anni dalla sentenza della Corte Costituzionale, la 242 del 2019, che aveva indicato la necessità di intervenire per disciplinare il cosiddetto suicidio medicalmente assistito. Solo oggi, 3 giugno, una donna di ottant’anni con una rara patologia neurodegenerativa ha deciso di morire in Svizzera e, come lei, molte altre persone sono costrette a uscire fuori dall’Italia per la stessa procedura.

Cosa ha detto Elly Schlein

Anche Elly Schlein ha commentato l’affossamento della proposta, che era arrivata al testo con un lavoro di tutte le opposizioni. Parla di un fatto “gravissimo” e che dimostrerebbe quanto “questa destra non vuole una legge che garantisca un fine vita dignitoso, seguendo quello che già la Corte Costituzionale ha spiegato”.

A margine di un incontro a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano, la segretaria nazionale del Partito Democratico ha sottolineato quanto sia “indegno” arrivare alla decisione di sospensione proprio nel giorno in cui una donna ha dovuto lasciare il Paese per ottenere il suicidio medicalmente assistito.

“Noi dobbiamo continuare a insistere, ma trovo vergognoso che la destra con il voto di oggi al Senato abbia affossato una proposta che porta la firma di tutti i senatori di tutte le opposizioni”, ha aggiunto. Sottolinea quindi il fatto che ci sono ormai decine di audizioni, di sentenze e di lettere dei cittadini che chiedono una risposta sul fine vita.