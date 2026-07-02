Stop lampeggianti sulle auto obbligatori dal 7 luglio, su tutti i nuovi modelli arriva l'Emergency Stop Signal

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Dal 7 luglio sarà obbligatorio sulle nostre auto la presenza dell’Emergency Stop Signal, ossia degli stop lampeggianti che, anziché segnalare le frenate busche con l’accensione di una luce rossa fissa, ne utilizzano una che si accenderà ad intermittenza per essere maggiormente visibile dagli automobilisti.

Stop lampeggianti sulle auto obbligatori

Novità per le auto dal 7 luglio. Venendo incontro a un regolamento europeo, verrà cambiato il sistema di segnalazione di pericoli per le frenate d’emergenza per le auto che verranno immatricolate da questa data in avanti.

Al posto delle luci rosse degli stop posteriori che fin qui restavano accese in modo fisso, queste avranno delle nuove luci, dello stesso colore, che però inizieranno a lampeggiare rapidamente in caso di pericolo.

Cos’è l’Emergency Stop Signal

L’Emergency Stop Signal (ESS) è il nuovo sistema riguardante le luci dello stop posteriori che passano dall’essere fisse a lampeggiare. Questi nuovi tipi di stop non entreranno in funzione per ogni frenata ma solo quando vengono superate determinate soglie di velocità e decelerazione, generalmente oltre i 50 chilometri orari e durante una frenata improvvisa e violenta, superiore ai 6 metri al secondo quadrato.

Automaticamente, quindi, quando la centralina dell’auto rileva una decelerazione intensa, come avviene durante una frenata improvvisa, le luci di stop posteriori inizieranno a lampeggiare.

Il motivo di questo cambiamento sta nella volontà di richiamare in modo più rapido ed efficace l’attenzione di chi è alla guida e si trova a fronteggiare una brusca frenata della vettura che gli si para davanti. Questo nuovo sistema fa capire agli automobilisti che non si tratta di un normale rallentamento, ma di una frenata pericolosa.

La novità dal 7 luglio, cosa cambia

L’ESS arriva per rispondere a un regolamento europeo approvato nel 2019 e ha l’obiettivo di ridurre il numero dei tamponamenti. Questo sistema sarà presente in tutte le auto che verranno immatricolate dopo il 7 luglio 2026 nell’Unione europea.

La novità non è retroattiva e quindi chi possiede già un’auto non dovrà installare nuovi dispositivi né modificare il proprio veicolo.

Si tratta dell’ennesima novità nell’assistenza alla guida diventata obbligatoria negli ultimi anni e non sarà l’unica.

Dal 7 luglio, infatti, entrano in vigore altri dispositivi di sicurezza per evitare incidenti quali la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, sistemi più evoluti di mantenimento della corsia, il monitoraggio della stanchezza del conducente, il limitatore intelligente della velocità, il registratore dei dati in caso di incidente e la predisposizione per l’alcolock.