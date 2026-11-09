Storia di Rosario Livatino, il "giudice ragazzino" che sfidò la mafia senza pentiti e senza scorta

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Rosario Livatino fu un magistrato rigoroso, impegnato contro mafia e corruzione attraverso indagini documentali e senza ricorrere alle dichiarazioni dei pentiti.

Difese il garantismo, respinse misure preventive prive di prove solide e scelse funzioni giudicanti per tutelare l’imparzialità della giurisdizione.

La fede orientò la sua etica professionale, mentre il rifiuto della scorta e dei compromessi lo rese bersaglio dei clan mafiosi.

Rosario Livatino non è stato solo il “giudice ragazzino” ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990, ma un giurista di straordinario rigore e profonda terzietà. Dalla tesi di perfezionamento in Diritto urbanistico discussa a Palermo appena 5 mesi prima dell’omicidio al fermo rifiuto della scorta per non esporre a rischio altri padri di famiglia, fino al rigido garantismo con cui respinse misure di prevenzione infondate. I documenti storici e accademici svelano i tratti inediti di un magistrato che lottò contro mafia e corruzione senza mai avvalersi di pentiti.

La tesi di perfezionamento e la Ford Fiesta amaranto: il profilo accademico sconosciuto

Nell’immaginario collettivo la figura di Rosario Livatino viene spesso schiacciata sull’immagine del giovane magistrato di provincia sorpreso dall’agguato mafioso sulla statale 640. La storiografia e i documenti di archivio, però, restituiscono il profilo di uno studente modello e di uno studioso instancabile. Laureatosi in Giurisprudenza a Palermo nel 1975 con 110/110 e lode discutendo una tesi in diritto penale dal titolo L’autore mediato con il professor Antonio Pagliaro, Livatino continuò a studiare per tutta la vita.

Il 21 aprile 1990, esattamente 5 mesi prima di essere assassinato, aveva conseguito – con il massimo dei voti – il diploma di perfezionamento in Diritto regionale presso l’Università di Palermo. La sua tesi, intitolata Le vicende della disciplina urbanistica nella Regione Siciliana: dalla legislazione statale alla produzione normativa regionale (relatore il professor Andrea Piraino), rappresenta un’analisi pionieristica sul contrasto all’abusivismo edilizio e sulla tutela del territorio come bene comune.

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Nonostante i ritmi di lavoro estenuanti presso la Procura e il Tribunale di Agrigento, Livatino percorreva la tratta da Canicattì al capoluogo siciliano al volante della sua utilitaria, una Ford Fiesta amaranto acquistata con i primi stipendi. A chi gli suggeriva di sostituirla per svagarsi o per motivi di rappresentanza, rispondeva con schietta sobrietà: “Perché? Cammina ancora”.

Garantismo senza eccezioni: il giudice che respinse i sequestri facili e pregò per il boss ucciso

Lontano anni luce dallo stereotipo del giudice sceriffo o del magistrato militante, Rosario Livatino fu un custode intransigente del garantismo penale. Esaminando i decreti e i provvedimenti giudiziari firmati durante la sua carriera, colpisce l’alto numero di richieste di misure di prevenzione e sorveglianza speciale respinte ai danni di indagati e sospetti mafiosi. Livatino rifiutava categoricamente di applicare sequestri di beni o restrizioni della libertà basati su semplici sospetti o voci di polizia, esigendo un quadro probatorio inattaccabile e rigido.

La sua etica professionale non si disgiungeva mai da un profondo rispetto per la dignità umana di qualsiasi imputato, compreso il peggiore dei criminali. Durante un sopralluogo per un regolamento di conti tra cosche, di fronte a un ufficiale delle forze dell’ordine che si mostrava compiaciuto accanto al cadavere di un boss mafioso, Livatino lo fermò immediatamente con una frase lapidaria: “Di fronte alla morte, chi ha fede prega, chi non ce l’ha tace”.

La centralità della persona si traduceva in gesti concreti: un Ferragosto si recò personalmente nel penitenziario Petrusa di Agrigento per notificare l’ordine di scarcerazione a un detenuto che aveva finito di scontare la pena, replicando alle guardie sorprese che “questa persona ha pagato il suo debito con la giustizia e ha diritto alla sua libertà immediatamente”.

Inchieste senza collaboratori di giustizia e il no alla scorta: la scelta della terzietà

Negli anni Ottanta, coordinato dal procuratore Elio Spallitta e insieme ai colleghi del pool agrigentino, Livatino condusse indagini storiche che scardinarono i santuari finanziari ed economici della mafia locale: dalle truffe sulle cooperative giovanili di Porto Empedocle, agli illeciti negli appalti dell’ospedale civile, fino alla maxi-operazione Santa Barbara. Tutte queste inchieste vennero portate a termine in assenza di una legge sui collaboratori di giustizia. Senza le dichiarazioni dei pentiti, l’impianto accusatorio venne costruito da Livatino esclusivamente sulla base di un certosino e pignolo lavoro di riscontro documentale, incroci di assegni, ricostruzioni bancarie e analisi della logica ambientale.

Livatino rifiutò sempre la scorta personale. Alle preoccupazioni dei familiari e dei colleghi rispondeva spiegando che non voleva “che altri padri di famiglia debbano pagare per causa mia”. Nel 1989, con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, compì una scelta controcorrente: chiese il trasferimento dalle funzioni requirenti (pubblico ministero) a quelle giudicanti (giudice a latere e giudice per le indagini preliminari). Considerava che la riforma avesse accentuato il ruolo del pubblico ministero come parte del processo, mentre la sua vocazione profonda richiedeva il presidio dell’assoluta terzietà e imparzialità della giurisdizione.

Il codice etico della fede: il significato della sigla STD e il rifiuto dei riflettori

Nelle pagine delle sue agende personali e persino sui suoi lavori accademici compariva di continuo la sigla STD. L’acronimo, che sta per sub tutela Dei (ossia sotto la protezione di Dio), cela un significato linguistico più profondo: la radice del verbo latino tueor richiama l’idea dello sguardo. Per Livatino significava porsi costantemente sotto lo sguardo di Dio prima di assumere la gravosa responsabilità di giudicare un altro uomo.

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Nelle sue rare uscite pubbliche, come la celebre conferenza Fede e diritto tenuta nel 1986 a Canicattì, chiarì con forza che il magistrato credente non deve mai atteggiarsi a “superuomo“, ma agire con umiltà e “costruttiva contrizione“, consapevole della fragilità umana.

La sua irreprensibilità etica e la totale indisponibilità a qualsiasi compromesso o raccomandazione gli valsero l’odio sordo dei clan mafiosi. Negli scambi intercettati tra gli appartenenti alle cosche, Livatino veniva denigrato con disprezzo proprio per la sua incrollabile condotta morale, definito come uno scimunito o un santocchio che andava sempre in chiesa. Fu proprio questo odium fidei – ovvero l’odio verso la fede vissuta come giustizia e incorruttibilità – a condurlo al martirio sul viadotto Gasena e alla successiva proclamazione a beato nel 2021.