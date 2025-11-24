Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato a Catania un 48enne per atti persecutori e rapina ai danni della ex compagna. L’uomo è stato bloccato dagli agenti mentre aggrediva la donna in strada, motivato dall’incapacità di accettare la fine della relazione.

Intervento della Polizia e arresto in flagranza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo Ognina” sono intervenuti durante un normale servizio di pattugliamento in via Fimia. Durante il passaggio, hanno notato un uomo di 48 anni che stava aggredendo una donna. L’uomo, dopo averle sottratto il telefono, ha iniziato a spingerla con forza contro la saracinesca di un garage, nonostante la resistenza della vittima.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto ricostruito, la donna era appena uscita dal lavoro quando ha trovato ad attenderla il suo ex compagno. L’uomo ha dapprima rivolto insulti e minacce verbali, poi è passato all’aggressione fisica, culminata nella sottrazione del cellulare e nei ripetuti spintoni. L’intervento tempestivo dei poliziotti di Catania ha permesso di bloccare l’aggressore e di soccorrere la vittima, che presentava ferite al braccio e alla schiena e si trovava in evidente stato di shock.

Le motivazioni dietro la violenza

La donna, dopo aver ricevuto le cure mediche necessarie, si è recata presso il Commissariato per denunciare l’accaduto. Ha raccontato che l’ex compagno non si era mai rassegnato alla fine della loro relazione, manifestando una gelosia ossessiva che l’aveva costretta a bloccarlo sui social. Nel corso della loro storia, la vittima aveva subito diversi episodi di controllo e prevaricazione: l’uomo le impediva di uscire di casa e le sottraeva il cellulare per impedirle di chiedere aiuto.

Episodi precedenti e escalation della violenza

Non si è trattato di un episodio isolato. Qualche giorno prima dell’ultima aggressione, il 48enne si era presentato sotto casa della ex in orario serale, chiedendo insistentemente di poter entrare. Al rifiuto della donna, aveva reagito lanciando una grossa pietra contro la finestra dell’appartamento, mandandola in frantumi. Questi comportamenti persecutori avevano già messo in allarme la vittima, che aveva cercato di tutelarsi in ogni modo.

L’arresto e le conseguenze

Alla luce degli elementi raccolti, gli agenti del Commissariato “Borgo Ognina” hanno proceduto all’arresto dell’uomo per atti persecutori e rapina. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 48enne è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

IPA