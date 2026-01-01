Storica chiesa di Amsterdam a fuoco nella notte di Capodanno, crolla il campanile: “Potrebbe venir giù tutto"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Nella notte di Capodanno la chiesa di Vondelkerk, nel centro di Amsterdam, è stata avvolta dalle fiamme. L’incendio, scoppiato poco dopo la mezzanotte, ha causato il crollo del campanile e adesso l’intero edificio è a rischio. “L’intera chiesa potrebbe crollare” ha affermato un portavoce della Regione di Sicurezza di Amsterdam-Amstelland.

L’incendio nella chiesa di Amsterdam

Poco dopo la mezzanotte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, un enorme incendio è divampato nella chiesa di Vonderlkerk.

L’intero edificio religioso nel centro di Amsterdam è stato avvolto dalle fiamme e il rogo è proseguito per diverse ore.

“Si tratta di un incendio molto intenso e terribile in questa chiesa monumentale” ha dichiarato il sindaco della città, Femke Halsema.

Le cause scatenanti l’incendio sono ancora da accertare, ma al momento non risulta alcun ferito.

Crolla il campanile di Vondelkerk

La chiesa di Vondelkerk, nel centrale quartiere di Amsterdam-West è tutelata come Rijksmonument, bene storico protetto a livello nazionale.

Fu costruita nel 1872, su progetto del noto architetto P.J.H. Cuypers, autore anche del Rijksmuseum e della Centraal Station.

L’incendio ha causato il crollo della torre e del campanile, elemento dominate dell’edificio, già distrutto da un incendio nel 1904 e ricostruito due anni dopo.

I danni causati dalle fiamme sono gravissimi e l’ente pubblico che coordina le emergenze dell’area capitale parla dell’edificio come “non più salvabile”.

“L’intera chiesa potrebbe crollare”, ha detto un portavoce all’agenzia nederlandese Anp.

La chiesa del Sacro Cuore di Gesù, dopo un lungo periodo di incurie, fu restaurata nel 1980, trasformandosi in luogo per eventi e concerti.

Evacuati i residenti delle case vicine

L’incendio del campanile ha causato una “enorme pioggia di scintille” che si è scagliata verso est.

Grande la preoccupazione per i residenti delle case attigue all’edificio religioso, che sono stati fatti evacuare dai vigili del fuoco.

“La nostra prima preoccupazione e priorità ora è il benessere e le case dei residenti più prossimi” assicura il sindaco Halsema.

Le autorità hanno diffuso un alert invitando i residenti della zona a chiudere porte e finestre per il fumo.

L’area attorno alla chiesa di Vondelkerk è stata transennata e chiusa al pubblico a causa del pericolo di ulteriori crolli.