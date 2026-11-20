Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un violento incidente sulla Strada Statale 47 della Valsugana è costato la vita ad Agostino Pecoraro, 74 anni, residente a Telve. L’uomo è morto nella tarda mattinata di venerdì 20 novembre, dopo che la sua automobile si è scontrata frontalmente con un furgone nel territorio comunale di Tenna, in provincia di Trento. Sul secondo veicolo viaggiavano due donne, madre e figlia.

Incidente sulla Statale 47 della Valsugana, chi era Agostino Pecoraro

La tragedia si è verificata poco prima di mezzogiorno, lungo la carreggiata della SS47 in direzione Trento, all’altezza di Tenna. Secondo quanto riportato dall’Alto Adige, la vittima è Agostino Pecoraro, 74enne residente nel comune di Telve.

L’uomo si trovava alla guida della propria automobile quando, per cause ancora da chiarire, si è verificato uno scontro frontale con un furgone che procedeva nella direzione opposta.

L’impatto è stato particolarmente violento. Nonostante l’intervento dei soccorritori, per il 74enne non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per stabilire come i due veicoli siano entrati in collisione. La dinamica esatta dell’incidente resta da ricostruire.

Madre e figlia coinvolte nello scontro tra auto e furgone

A bordo del furgone viaggiavano due donne, madre e figlia, originarie di Roncegno, rimaste coinvolte nell’incidente. La madre, una donna di 54 anni, ha riportato traumi giudicati di lieve entità. La figlia, invece, secondo le prime informazioni sarebbe uscita dallo schianto praticamente illesa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tenna, Pergine Valsugana, Levico Terme e Caldonazzo, insieme al personale sanitario.

Per gestire l’emergenza sono stati mobilitati anche due elicotteri. I soccorritori hanno prestato assistenza alle persone coinvolte, mentre le forze dell’ordine si sono occupate dei rilievi.

Statale della Valsugana, traffico bloccato e altri incidenti nei giorni precedenti

L’incidente mortale ha provocato lunghe code e rallentamenti sulla Statale 47, con pesanti disagi per gli automobilisti durante le operazioni di soccorso e i rilievi. La strada era stata interessata da altri due incidenti anche lunedì 16 novembre, quattro giorni prima della tragedia di Tenna.

Il primo si era verificato intorno alle 14:30 nei pressi dello svincolo di Marter, nel comune di Roncegno Terme, dove un furgone e un camion si erano scontrati, finendo entrambi fuori dalla carreggiata. Poco dopo, a Cirè di Pergine, una motociclista di 22 anni aveva perso il controllo del mezzo ed era uscita di strada senza coinvolgere altri veicoli.

I due episodi avevano provocato forti rallentamenti in direzione Padova, con code segnalate già dalla galleria dei Crozi, tra Trento e Pergine.