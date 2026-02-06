Strade chiuse a Milano oggi per la cerimonia delle Olimpiadi 2026, serrate anche alcune fermate della metro

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Per il passaggio della fiaccola olimpica e la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali 2026, fermate della metro e strade chiuse oggi venerdì 6 febbraio nella città di Milano. È stata anche istituita una zona rossa. Il via alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano e Cortina è fissato alle ore 20.

Il percorso della fiaccola olimpica a Milano

Dopo aver fatto il suo primo ingresso a Milano nella giornata di giovedì 5 febbraio, con alcune proteste degli attivisti, la fiaccola olimpica prosegue il suo percorso da viale Pirelli alle 8,15 alla Darsena alle ore 15. Lì verrà chiusa e riposta nella sua teca fino all’ingresso a San Siro per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi. Alle 22, all’Arco della Pace, ci sarà l’accensione del braciere.

La staffetta della fiaccola olimpica vedrà impegnati – tra gli altri – Federica Pellegrini in via Manzoni, il capitano della nazionale italiana di pallavolo Simone Giannelli e Zlatan Ibrahimovic.

ANSA

La mappa delle chiusure a Milano per le Olimpiadi 2026

Le principali chiusure a Milano, come riportato dal Corriere della Sera, si snoderanno principalmente lungo il percorso della fiaccola olimpica (con tappe in Cairoli, Teatro alla Scala, Citylife, Palazzo Lombardia, Stazione Centrale, Porta Romana e Naviglio grande) e lungo il corridoio delle autorità, dalle 15 alle 22, da via Senato a San Siro (con divieto di sosta in tutto il percorso).

Scuole chiuse all’interno della circonvallazione 90/91. Alle 14 scatteranno le chiusure nell’area del centro storico, che sarà off limits ad automobili e taxi tra piazza della Scala, Palazzo Reale e piazza Duomo. Qui, a partire dalle 14, sarà anche vietato l’accesso ai pedoni fino alla mezzanotte.

Dalle ore 10 alle 21, in zona Triennale, chiuse al traffico via Moliere e i viali Alemagna, Milton e Curie. Chiusure anche in zona Sempione e Parco blindato dalle 13, a eccezione della sezione tra piazza del Cannone e piazza Castello.

Le restrizioni più massicce riguarderanno la zona di San Siro: dalle 10 alle 2 di notte sarà interdetta al traffico un’area che comprende, tra le altre, piazzale Axum, parte di piazzale Segesta e via Ippodromo, via Capecelatro, viale Caprilli e via San Giusto.

Dalle 13, pedoni al bando ed esercizi irraggiungibili tra le vie Achille, Tesio, Patroclo, Rospigliosi e Dessié.

Chiuse anche la fermata Duomo della metropolitana M1 dalle 14 alle 20, la fermata Missori della M3 dalle 15,30 alle 20 e le fermate della M5 Segesta e Ippodromo dalle 15 e durante l’uscita del pubblico della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi.

Informazioni utili sulla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2026 a Milano

La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano e Cortina prenderà il via ufficialmente alle ore 20, con l’inizio del pre-show fissato alle ore 19,15.

I cancelli dello stadio San Siro di Milano apriranno alle ore 16. Lo stadio è raggiungibile a piedi, solo dal lato sud, che corrisponde a Piazzale Angelo Moratti. Sarà possibile lasciare l’automobile in uno dei parcheggi di interscambio della città e proseguire il viaggio con i mezzi pubblici, che prolungheranno il loro orario fino alle 2 di notte.