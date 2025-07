Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata tratta in salvo una 31enne rimasta intrappolata dall’acqua alta durante un violento temporale: la donna, originaria di Capiago Intimiano, è stata soccorsa dalla Polizia di Stato nella serata di ieri a Como. L’intervento è avvenuto in via Scalabrini, dove la giovane era rimasta bloccata sul tetto della sua auto, circondata dall’acqua che aveva invaso la strada. L’episodio si è verificato intorno alle 21.00, quando la città era colpita da un forte nubifragio.

Il salvataggio: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la situazione di emergenza si è presentata quando una volante, transitando in via Scalabrini provenendo dall’inceneritore, ha notato una vettura immersa nell’acqua fino a metà. Sul tetto dell’auto, una donna agitava le braccia per chiedere aiuto, mentre la strada risultava completamente allagata a causa delle piogge torrenziali che si stavano abbattendo su Como.

L’intervento degli agenti

Gli agenti, valutando la pericolosità della piena, hanno raggiunto il punto più sicuro per avvicinarsi alla donna senza rischiare di essere travolti dall’acqua. Nonostante le condizioni avverse, si sono immersi nell’acqua e hanno raggiunto la ragazza, aiutandola a scendere dal tettuccio della vettura. La giovane è stata quindi trasportata in braccio fino alla volante, dove è stata coperta con un telo termico in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118.

La testimonianza della ragazza

La 31enne ha raccontato agli agenti che, mentre percorreva via Scalabrini, si è trovata improvvisamente circondata dall’acqua che saliva rapidamente di livello, fino a penetrare nell’abitacolo della sua auto. Il motore si è spento e la donna, rimasta sola e al buio, ha deciso di salire sul tetto della vettura per mettersi in salvo. Ha resistito al freddo e alla pioggia per quasi 30 minuti, fino all’arrivo dei soccorritori.

Le operazioni di soccorso e il ritorno a casa

Dopo essere stata visitata sul posto dai sanitari del 118, la donna è stata riaccompagnata a casa dalla volante della Polizia di Stato. Gli agenti hanno inoltre garantito che la sua auto sarebbe stata recuperata il giorno successivo da un carro attrezzi, assicurando così il completo supporto alla vittima dell’incidente.

Il contesto meteorologico e la risposta delle autorità

Il violento temporale che ha colpito Como nella serata di ieri ha causato numerosi disagi e allagamenti in diverse zone della città. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per gestire le situazioni di emergenza e garantire la sicurezza dei cittadini. L’episodio di via Scalabrini evidenzia l’importanza della tempestività e della professionalità degli agenti della Polizia di Stato, che hanno messo a rischio la propria incolumità per salvare una vita.

La solidarietà della comunità

L’intervento degli agenti è stato accolto con gratitudine dalla comunità locale, che ha espresso apprezzamento per il coraggio e la dedizione dimostrati durante il salvataggio. La vicenda ha suscitato emozione e ha messo in luce il valore del lavoro svolto quotidianamente dalle forze dell’ordine, soprattutto in situazioni di emergenza come quella verificatasi a Como.

