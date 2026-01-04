Strage Crans-Montana, Chiara Costanzo quarta vittima italiana identificata: il drammatico racconto del padre

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Sale a 25 il numero delle vittime della strage di Crans-Montana. Le autorità svizzere hanno identificato un’altra ragazza che ha perso la vita nella notte di Capodanno, si tratta di Chiara Costanzo, 16enne di Milano. Sono 4, al momento, i cittadini italiani morti nell’incendio scoppiato all’interno del bar Le Constellation: oltre Costanzo, anche Achille Barosi, Giovanni Tamburi e Emanuele Galeppini, tutti di 16 anni. Tra le altre vittime, quattro ragazze svizzere tra i 14 e i 18 anni; sei ragazzi svizzeri di 31, 20, 18, 17 e 16 anni; un 18enne romeno; un 39enne francese e un cittadino turco.

Chi era Chiara Costanzo

Chiara Costanzo aveva 16 anni, assieme ai genitori e ai tre fratelli viveva a Milano, città dov’era nata.

Frequentava il liceo scientifico Nicola Moreschi, istituto nel centro del capoluogo lombardo, e praticava ginnastica acrobatica a livello agonistico.

ANSA Gli italiani morti a Crans-Montana. Da sx a dx, dall’alto: Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Achille Osvaldo Giovanni Barosi e Giovanni Tamburi

Trascorreva spesso le vacanze in Svizzera, proprio a Crans-Montana, dove la famiglia possiede una casa.

La notte di Capodanno si trovava a Le Constellation insieme a un gruppo di amici suoi coetanei, era un bar che i ragazzi frequentavano spesso.

Il dolore del padre Andrea

Il nome di Chiara Costanzo da giorni si trovava nella lista dei dispersi della strage di Crans-Montana, poi la tragica certezza, comunicata telefonicamente al padre.

“Ho appena ricevuto la telefonata che non dovrebbe mai arrivare a un padre. Un dolore sordo, indicibile” ha raccontato Andrea Costanzo al Corriere della Sera.

I genitori avevano continuato a sperare di ritrovare Chiara tra i feriti non identificati, “poi, senza preavviso, ti crolla il mondo addosso. Non sei mai pronto. Non lo puoi essere. È innaturale che un padre perda una figlia”.

Il genitore la ricorda come la figlia “più straordinaria che abbia mai calcato la Terra”, una ragazza che “eccelleva in tutto ciò che faceva”.

Le vittime italiane della strage di Crans-Montana

Chiara Costanzo è la quarta italiana tra le vittime della strage di Crans-Montana. Prima di lei, identificati altri 3 giovanissimi.

Avevano tutti 16 anni Giovanni Tamburi, Achille Barosi e Emanuele Galeppini, così come confermato da Lorenzo Cornado, ambasciatore d’Italia in Svizzera.

Giovanni Tamburi arrivava da Bologna. Emanuele Galeppini viveva a Dubai, dove giocava a golf a livello agonistico.

Achille Barosi, amico di Chiara Costanzo, come lei veniva da Milano e trascorreva le vacanze in Svizzera nella casa di famiglia.

Rimangono da classificare altri due italiani classificati come dispersi.