Strage Crans-Montana, dall'autopsia sul corpo di Riccardo Minghetti la probabile morte per asfissia e lesioni

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sarebbe morto per asfissia Riccardo Minghetti, il 16enne tra le vittime della strage di Crans-Montana del 1° gennaio. È quanto emerge dai primi dettagli dell’autopsia effettuata presso il Policlinico Gemelli. Sul suo corpo sarebbero presenti lesioni causate dall’incendio, ma si escluderebbero ferite da calpestamento. L’inchiesta per far luce sulla tragedia, intanto, continua con le ipotesi di omicidio, lesioni, incendio e disastro.

Cosa emerge dall’autopsia di Riccardo Minghetti

Come riporta il Corriere della Sera sono arrivati i primi dati dell’autopsia effettuata sul corpo di Riccardo Minghetti, il 16enne morto nella strage di Crans-Montana insieme ad altre 39 vittime.

Per il momento si parla di conclusioni sommarie. Secondo le indiscrezioni Minghetti sarebbe morto per asfissia polmonare in seguito ad un arresto cardiaco, scrive Agi.

L’esame è stato condotto presso il Policlinico Gemelli di Roma su disposizione della Procura della Repubblica. Ulteriori risultati arriveranno con il test tossicologico.

Sempre secondo Agi il corpo di Riccardo Minghetti presenterebbe anche lesioni da ustioni, ma si tratterebbe di ferite non determinanti il decesso.

I primi dettagli del fascicolo sull’inchiesta

La mattina di mercoledì 14 gennaio il Corriere del Ticino, citando il quotidiano locale Le Temps, ha riportato i primi dettagli sul fascicolo provvisorio delle indagini preliminari nelle mani delle autorità svizzere.

Nei documenti che la redazione di Le Temps ha potuto consultare sono presenti le prime dichiarazioni rese dai coniugi Jessica e Jacques Moretti, titolari del locale Le Constellation in cui si è consumata la tragedia.

Le prime dichiarazioni dei Moretti dopo la strage di Crans-Montana

I Moretti avevano riferito che nel seminterrato era presente un’uscita di sicurezza “chiaramente segnalata” e lo stesso valeva per quella dell’ingresso principale.

“Pensavo che avremmo preso l’estintore e spento l’incendio in un batter d’occhio” avrebbe detto uno di loro, sottolineando che il locale sarebbe dunque stato dotato dei sistemi di contenimento incendio, tre dei quali sarebbero stati presenti nel seminterrato.

Tuttavia Jacques Moretti avrebbe detto che Le Constellation non sarebbe stato provvisto di un sistema automatico di irrigazione in caso di incendio. Jessica Moretti, tuttavia, avrebbe detto che nella notte della strage di Crans-Montana all’interno del Le Constellation sarebbero state presenti circa cento persone, un numero che rispettava la capienza consentita.