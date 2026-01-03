Strage Crans-Montana, durante i lavori la scala è stata ridotta: le foto della ristrutturazione del locale

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Mentre negli ospedali prosegue lo stato di allerta per i casi gravi e continuano la ricerca dei dispersi e l’identificazione dei feriti, gli inquirenti indagano e stanno attenzionando i lavori di ristrutturazione del locale a Crans-Montana. Questi sarebbero stati svolti anche dal proprietario, che li ha seguiti personalmente e documentati. Per questo esistono foto che mostrano momenti come l’installazione della schiuma isolante sul soffitto e quelli che sembrano essere i lavori di restringimento della scala d’ingresso.

La ristrutturazione fai-da-te

La procuratrice generale Pilloud sta lavorando su più livelli, ma l’indagine si concentra sicuramente anche sulla questione della sicurezza, in particolare su quella antincendio. Dai video emergono dettagli inquietanti, come il fatto che i giovani abbiano cercato in autonomia di fermare l’incendio con mezzi di fortuna. Non si vede l’utilizzo di un estintore, anche se dalle foto presenti online, come su TripAdvisor, si può notare la presenza di un estintore sotto al bancone. Chi avrebbe dovuto conoscere le procedure, come i camerieri o i proprietari del locale, potrebbe non averlo utilizzato, ma su questo si sta ancora indagando.

È importante anche capire come l’incendio sia divampato e finiscono sotto la lente di ingrandimento le foto, pubblicate dal proprietario su Facebook nel 2015, relative alla ristrutturazione del locale. Come ha dichiarato lo stesso Jacques Moretti e come è evidente dalle immagini, parte dei lavori sarebbe stata portata avanti direttamente da lui.

Facebook Moretti I lavori di ristrutturazione

Nel 2015, dopo aver rilevato il locale, avrebbe infatti messo mano personalmente alla ristrutturazione. Dalle foto pubblicate si vede il momento dell’installazione dell’isolamento in schiuma e anche alcuni lavori sulle scale d’ingresso.

Scala ristretta durante i lavori

Sono due gli elementi principali su cui si sta indagando al momento: la schiuma isolante e l’ingresso, definito anche dai testimoni troppo stretto e che, al momento della fuga, si è trasformato in una trappola per molti.

Proprio sulla scala, infatti, si sono concentrate diverse vittime. Non solo la calca ha impedito l’uscita di più persone, ma le fiamme, nel frattempo, hanno raggiunto chi si trovava in quel punto. Le foto che mostrano i lavori alla scala sembrano evidenziare un restringimento del corridoio sia in ampiezza sia in altezza, con la creazione o il rifacimento di un controsoffitto.

Lo evidenzia il giornale svizzero Blick, mostrando le immagini dei lavori pubblicate su Facebook dal proprietario del pub Le Constellation.

Jacques Moretti: “Non riusciamo a dormire e a mangiare”

Jacques Moretti ha parlato ai giornali svizzeri. In particolare, in un’intervista ha dichiarato che lui e la compagna non riescono né a dormire né a mangiare. Ha fatto sapere a più riprese che faranno tutto il possibile per chiarire le cause e che intendono collaborare senza creare intralci: “Stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere”.

Online sono molti i commenti che puntano il dito contro i proprietari e i lavori di ristrutturazione. Al di là della presunzione di innocenza, il locale negli ultimi dieci anni è stato controllato tre volte ed è risultato in regola in ognuna di queste occasioni.

Resta però il dubbio, sollevato anche dall’ambasciatore italiano e da Bertolaso, sulla possibilità che in un locale così piccolo e angusto fosse consentito fumare all’interno o accendere fuochi pirotecnici, come quelli sulle bottiglie che, secondo le ricostruzioni, avrebbero dato il via all’incendio.