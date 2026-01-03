Strage Crans-Montana, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi le vittime italiane identificate

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Identificate ufficialmente tre vittime italiane nella strage di Crans-Montana. Sono Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi i connazionali riconosciuti tra le vittime dell’esplosione di capodanno nella località sciistica svizzera, dopo l’annuncio della morte di Chiara Costanzo. Si tratta di quattro dei sei ragazze e ragazzi italiani considerati dispersi nel disastro del Canton Vallese che ha provocato 40 morti e 121 feriti.

Le tre vittime italiane identificate

A comunicare il riconoscimento delle tre vittime italiane è stato l’ambasciatore in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado.

“Le famiglie sono state informate”, ha dichiarato.

ANSA

Fiori e omaggi alle vittime della strage di Crans-Montana

Chi sono Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi

Il primo ad essere identificato ufficialmente è stato Giovanni Tamburi, studente del liceo Righi di Bologna, nato il 21 dicembre 2009.

Il 16enne era in vacanza a Crans-Montana col padre e risultava tra i dispersi della strage del Le Constellation. Fino all’annuncio delle autorità svizzere e alla conferma di un parente sul “riscontro del Dna”.

Tra le vittime italiane anche un altro 16enne, Achille Barosi, e il 17enne Emanuele Galeppini, promessa del golf italiano, nato a Genova, ma residente da anni con la famiglia a Dubai.

La morte di Chiara Costanzo

Nell’incendio è morta anche la 16enne Chiara Costanzo, secondo quanto dichiarato alla stampa dal padre, che ha comunicato di essere in viaggio a Sion con la moglie dopo essere stato chiamato per l’identificazione.

Come spiegato dall’ambasciatore Cornado, il lavoro della task force svizzera, italiana e israeliana sull’analisi del Dna dei corpi stanno andando avanti.

Mentre, da quanto riferisce Ansa, i feriti italiani sarebbero saliti a 14, nove dei quali già stati rimpatriati e ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano.

Dei 40 morti, le prime otto vittime ad essere state ufficialmente identificate sono svizzere: quattro ragazze di 24, 22, 21 e 16 anni e due ragazzi di quattro ragazzi di 21, due di 18 e uno di 16 anni.