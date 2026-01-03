Strage Crans-Montana, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi le vittime italiane identificate
Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi identificati tra le vittime italiane della strage di Crans-Montana, ritenuti finora dispersi
Identificate ufficialmente tre vittime italiane nella strage di Crans-Montana. Sono Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi i connazionali riconosciuti tra le vittime dell’esplosione di capodanno nella località sciistica svizzera, dopo l’annuncio della morte di Chiara Costanzo. Si tratta di quattro dei sei ragazze e ragazzi italiani considerati dispersi nel disastro del Canton Vallese che ha provocato 40 morti e 121 feriti.
- Le tre vittime italiane identificate
- Chi sono Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi
- La morte di Chiara Costanzo
Le tre vittime italiane identificate
A comunicare il riconoscimento delle tre vittime italiane è stato l’ambasciatore in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado.
“Le famiglie sono state informate”, ha dichiarato.
Fiori e omaggi alle vittime della strage di Crans-Montana
Chi sono Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi
Il primo ad essere identificato ufficialmente è stato Giovanni Tamburi, studente del liceo Righi di Bologna, nato il 21 dicembre 2009.
Il 16enne era in vacanza a Crans-Montana col padre e risultava tra i dispersi della strage del Le Constellation. Fino all’annuncio delle autorità svizzere e alla conferma di un parente sul “riscontro del Dna”.
Tra le vittime italiane anche un altro 16enne, Achille Barosi, e il 17enne Emanuele Galeppini, promessa del golf italiano, nato a Genova, ma residente da anni con la famiglia a Dubai.
La morte di Chiara Costanzo
Nell’incendio è morta anche la 16enne Chiara Costanzo, secondo quanto dichiarato alla stampa dal padre, che ha comunicato di essere in viaggio a Sion con la moglie dopo essere stato chiamato per l’identificazione.
Come spiegato dall’ambasciatore Cornado, il lavoro della task force svizzera, italiana e israeliana sull’analisi del Dna dei corpi stanno andando avanti.
Mentre, da quanto riferisce Ansa, i feriti italiani sarebbero saliti a 14, nove dei quali già stati rimpatriati e ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano.
Dei 40 morti, le prime otto vittime ad essere state ufficialmente identificate sono svizzere: quattro ragazze di 24, 22, 21 e 16 anni e due ragazzi di quattro ragazzi di 21, due di 18 e uno di 16 anni.