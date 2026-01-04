Strage Crans-Montana, i 16enni Sofia Prosperi e Riccardo Minghetti ultime due vittime italiane identificate

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

“Purtroppo le vittime italiane sono sei, tutte accertate” ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Sale il bilancio dei cittadini italiani che hanno perso la vita nella strage di Crans-Montana. Nel bar in cui scoppiò il fatale incendio vi erano anche Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi, i cui corpi sono stati identificati dalle autorità svizzere. Avevano 16 e 15 anni, così come gli altri quattro italiani che hanno perso la vita nella notte di Capodanno.

Chi era Sofia Prosperi

Tra i giovanissimi che si erano riuniti a celebrare il Capodanno nel bar Le Constellation c’era anche Sofia Prosperi.

Nata a Roma, viveva assieme al padre a Castel San Pietro, frazione di Mendrisio, nel Canton Ticino in Svizzera.

ANSA Le vittime italiane. Da sx a dx, dall’alto: Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Achille Osvaldo Giovanni Barosi e Giovanni Tamburi

Sofia Prosperi aveva 15 anni e frequentava l’International School of Como a Fino Mornasco, al locale era andata assieme a dei compagni di classe.

Video girati da altri avventori presenti alla serata la mostrano all’interno della discoteca al momento dello scoppio dell’incendio.

Riccardo Minghetti festeggiava con la sorella

Nato a Roma era anche Riccardo Minghetti, che viveva all’Eur assieme ai genitori e alla sorella e frequentava il liceo scientifico Stanislao Cannizzaro.

Minghetti aveva 16 anni e, grande amante della montagna, trascorreva ogni momento di vacanza a Crans-Montana, dove la famiglia possiede una casa.

Era appassionato di sci e di sport in generale, aveva seguito dei corsi di nuoto e giocava a tennis in uno degli Sporting Club della capitale.

“Il papà di Riccardo mi ha detto che lo sta cercando dappertutto” raccontò Giuseppa Tomao, la preside dell’istituto scolastico frequentato dal ragazzo.

Assieme a lui, a Le Constellation, quella tragica notte c’era anche la sorella Matilde, riuscita a scappare in tempo e rimasta ferita alle mani in modo non grave.

Le vittime italiane della strage di Crans-Montana

Sale a sei il numero di vittime italiane della strage di Crans-Montana, tutti tra i 15 e i 16 anni.

Prosperi e Minghetti si aggiungono a Chiara Costanzo, Achille Barosi, Giovanni Tamburi e Emanuele Galeppini.

Le autorità diplomatiche italiane hanno ricevuto la conferma dei decessi dalla polizia elvetica. La notizia è stata comunicata ai genitori con il supporto degli psicologi.

La Farnesina ha avviato le procedure per il trasferimento in Italia e la riconsegna delle salme ai famigliari.

Tra i feriti, i cittadini italiani sarebbero 14 che, come spiegato dal ministro Tajani, “stanno per essere tutti accompagnati in Italia”.