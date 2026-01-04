Strage Crans-Montana, il dramma nel dramma della terza D del liceo Virgilio di Milano: 4 studenti gravi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un dramma nel dramma. La tragedia di Crans-Montana si è intrecciata alla storia di una classe di un liceo di Milano, la terza D del Virgilio. Quattro giovani compagni di scuola sono rimasti feriti, alcuni gravemente, dall’incendio scoppiato nel locale svizzero. Si tratta dei 16enni Sofia, Francesca, Leonardo e Kean. Il preside dell’istituto, Roberto Garrone, ha reso noto che dovevano partire in sei per festeggiare il Capodanno nella località elvetica. Alla fine, invece, due studenti hanno celebrato l’arrivo del 2026 altrove.

Crans-Montana, dramma nel dramma: quattro studenti feriti della stessa classe

Al rientro a scuola, mercoledì 7 gennaio, la classe frequentata dai quattro studenti feriti sarà assistita da una task force di psicologi. Lo ha reso noto il preside Garrone, come riportato dal Corriere della Sera. Inoltre, in serata dovrebbe svolgersi un incontro di supporto dedicato ai docenti e ai genitori con specialisti.

Sofia e Francesca sono grandi amiche. Sono rimaste ustionate gravemente dalle fiamme divampate nel locale di Crans-Montana. Entrambe, sebbene abbiano riportato lesioni serie, sono salve e ora si trovano ricoverate all’ospedale Niguarda di Milano.

ANSA Un’immagine dei soccorsi sul luogo della tragedia

Ha riportato gravi ustioni anche l’altro loro compagno di classe, Kean. Anche lui, nelle prossime ore, dovrebbe essere trasferito al Niguarda. Per il ragazzo si è temuto il peggio perché inizialmente è stato inserito nella lista degli scomparsi. Sabato, però, il test del Dna ha permesso di identificarlo.

Kean, essendo intubato e con il viso coperto dalle medicazioni, non era stato subito riconosciuto. Il quarto compagno della terza D è Leonardo, anche lui 16 anni. Con Kean, Sofia e Francesca aveva deciso di festeggiare il Capodanno a Crans-Montana.

Leonardo era stato avvistato tra i ragazzi soccorsi. Anche per lui è scattato l’esame del Dna sabato sera e grazie al test si è risaliti alla sua identità.

Kean, pochi minuti dopo che la situazione era degenerata nel locale, piangendo aveva contattato il padre usando il telefono di un soccorritore. “Ci ha rassicurato – ha raccontato Yohan, il genitore del ragazzo – che non avrebbe lasciato un attimo il soccorritore, ma la situazione era drammatica, si sentivano botti, urla, rumore”.

Grande sollievo per il papà quando ha saputo che il figlio si trovava ricoverato e curato da una équipe specializzata.

“La squadra delle Grandi ustioni del Niguarda – ha proseguito Yohan – è andata subito a Zurigo per valutare se fosse trasportabile e ci hanno detto di sì, quindi oggi (domenica), dopo un ulteriore controllo, dovrebbe partire per Milano. Ogni scelta, ora, dipende dalla risposta del suo corpo. I tempi non sono quelli della nostra urgenza, ma della medicina“.

Liceo Virgilio, task force di psicologi inviata in supporto della classe terza D

Erica Fioravanzo, coordinatrice del gruppo di lavoro emergenze dell’Ordine degli psicologi della Lombardia, ha fatto sapere che gli psicologi che daranno supporto alla classe del Virgilio si impegneranno affinché “i ragazzi facciano comunità, si stringano insieme, organizzino cose”, consapevoli che “la cosa peggiore in una situazione di trauma è la solitudine”, perché “quando il trauma è individuale ci si sente isolati, sbagliati, fuori luogo”.

“Nella tragedia – ha aggiunto Fioravanzo – la cosa positiva è che i ragazzi possono rendere comune e condividere tutto, e quindi li faremo parlare perché hanno bisogno di creare dei ricordi, che danno anche molto forza d’animo”.

14 feriti italiani: alcuni sono troppo gravi per essere trasportati in Italia

Al momento, risultano 14 feriti italiani, di cui 9 ricoverati al Niguarda. Altri sono ancora in Svizzera in condizioni troppo gravi per essere trasferiti.

“L’operazione non sarà conclusa fino a quando l’ultimo dei nostri ragazzi non sarà tornato a casa — ha dichiarato l’assessore al Welfare della Lombardia Guido Bertolaso —. Con Areu (l’agenzia regionale di emergenza urgenza) e il sostegno di altre Regioni abbiamo effettuato 20 voli verso la Svizzera e almeno 40 ore di volo in condizioni meteorologiche non proprio ottimali. Un lavoro davvero straordinario, del quale siamo sicuramente orgogliosi”.