Strage Crans-Montana, il giallo del codice segreto della porta secondaria: la rivelazione di un cliente

Stanno arrivando nuove e importanti testimonianze sull’incendio di Crans-Montana. Per gli agenti ogni parola è utile per ricostruire le dinamiche, ma soprattutto le responsabilità dell’accaduto. C’è chi afferma che è strano che non sia successo prima, considerando la gestione e i permessi, come il fatto che si potesse fumare all’interno. Mentre c’è chi, rimasto fuori perché cacciato dal buttafuori, ringrazia l’amico che “aveva dimenticato il codice e non ci hanno fatto entrare”.

Il “codice segreto” per entrare

Mentre si attende l’arrivo di altri giovani feriti e ustionati gravi al Niguarda, continuano a emergere dettagli sulla serata e non solo. La procuratrice ha confermato che l’incendio è stato scatenato dalle candele sulle bottiglie di champagne. Le scintille avrebbero infiammato il soffitto. In teoria, come ricorda la procuratrice che sta seguendo il caso, se installata correttamente la schiuma acustica sul soffitto dovrebbe essere conforme. Ma c’è ancora molto su cui indagare.

Importanti, a tal proposito, le testimonianze. Anche se il soffitto risultasse conforme, c’è la “tradizione” di attaccare giochi pirotecnici alle bottiglie. Secondo i testimoni questo avveniva spesso.

Online, un giovane di 19 anni ha scritto di ringraziare il buttafuori che non ha permesso loro di entrare. Ha spiegato che sono stati respinti all’ingresso del locale e che questo fatto gli ha salvato la vita. Oscar, questo il suo nome, racconta di come il suo amico avesse dimenticato il “codice” e per questo non li hanno fatti entrare. Al momento non è chiaro a cosa servisse o se la testimonianza corrisponda al vero.

Secondo i testimoni “troppe irregolarità”

Nessun attentato terroristico, nessun intento doloso, ma secondo i testimoni nel locale avvenivano troppe irregolarità. C’è chi, come Laurent, trent’anni, ritiene strano che non sia successo prima.

Al giornale locale ha dichiarato: “Sono sorpreso che ci sia voluto così tanto tempo perché qualcosa di brutto accadesse”.

Il motivo della sorpresa sarebbero proprio comportamenti irregolari all’interno del locale. Definisce “irregolari” il fatto che si potesse fumare all’interno o, più in generale, “fare quello che si voleva”. Secondo questo testimone “sembrava che i proprietari chiudessero un occhio più e più volte”.

Interrogati i gestori francesi

Le autorità sono già arrivate ai gestori francesi, sentiti in merito alla regolarità del locale stesso. Come spiega la procuratrice, i due gestori hanno fornito informazioni sulla disposizione interna del locale, sui lavori di ristrutturazione effettuati e sulla capienza del bar.

Ora il lavoro più complesso riguarda la verifica dei lavori svolti all’interno del bar e dei materiali utilizzati. Si dovrà chiarire quali permessi di esercizio fossero in vigore e quali misure di sicurezza fossero state adottate. Per esempio: c’erano gli estintori? Le vie di fuga erano sufficienti, facilmente individuabili durante un incendio e accessibili?

Bisogna inoltre capire se il numero di persone presenti all’interno del bar fosse adeguato alla struttura e in che modo, conoscendo la capienza e la lista degli invitati, siano state adottate misure preventive per evitare danni gravi a cose e persone in caso di emergenza.