Strage Crans-Montana, il manager di sala del locale per errore tra i dispersi italiani: "È stata una fatalità"

È rimasto per ore nella lista dei dispersi nella strage di Crans-Montana, ma in realtà non era nemmeno ferito. Giuliano Biasini, il direttore di sala italiano del bar La Constellation, non si trovava lì quando è scoppiato l’inferno nella notte di Capodanno ma in un altro locale della località sciistica svizzera. Secondo il 49enne si è trattato di “una fatalità“, il locale non era pericoloso.

Strage Crans-Montana, il racconto del manager di sala del locale

“Abbiamo capito che era davvero qualcosa di serio quando abbiamo sentito le sirene dei mezzi di soccorso che non si fermavano più”.

Così al Corriere della Sera Giuliano Biasini, il direttore di sala del bar La Constellation, teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana.

ANSA Fiori e messaggi davanti al locale teatro della strage

Originario della provincia di Frosinone, 49 anni, non si trovava lì quando è scoppiato l’inferno ma in un altro locale a circa 2 chilometri di distanza.

Inserito per errore nella lista dei dispersi italiani

Biasini era finito nella lista dei dispersi italiani stilata dalla Farnesina, e ci è rimasto per quasi 48 ore.

Come racconta il fratello, il 49enne nella giornata di Capodanno ha telefonato ai familiari in Italia e ha raccontato la drammatica nottata appena vissuta.

“Solo dopo – spiega – siamo venuti a conoscenza che il suo nome era finito in quella lista della Farnesina, stilata forse inserendo i nominativi degli italiani residenti in quella zona”.

E hanno quindi contattato i carabinieri per far sapere che Biasini era vivo e vegeto e stava bene.

“È stata una fatalità”

Anche se non presente quella notte, in quanto direttore di sala de La Constellation Biasini sarà molto probabilmente sentito nei prossimi giorni dagli investigatori svizzeri che indagano sulla strage.

Secondo il 49enne si si è trattato di una “fatalità“, la Svizzera “non ha niente da imparare da questa tragedia”.

“Per la mia esperienza Le Constellation non era assolutamente un locale pericoloso“, dice Biasini.

“Qui la normativa è severa e viene fatta rispettare: tutti i locali sono in sicurezza”, sottolinea.

In queste ore sono finiti nel mirino i proprietari del locale, Jacques Moretti e Jessica Maric, indagati per omicidio e lesioni colpose.

Sul loro conto Biasini ha solo buone parole: Sono persone umili che hanno creduto in questa località e ci hanno investito, tanto che hanno più di un locale. In questi anni non ho mai sentito una chiacchiera sul loro lavoro”.