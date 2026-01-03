Strage Crans-Montana, indagati i proprietari del locale: di cosa sono accusati Jacques Moretti e Jessica Maric

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

I proprietari del “Le Constellation”, il locale in cui è avvenuta la strage di Crans-Montana nella notte di Capodanno, sono indagati. Jacques Moretti e sua moglie Jessica Maric sono accusati di omicidio colposo, lesioni corporali e incendio, tutti e tre i capi sono imputati ai due francesi per negligenza.

Indagati i proprietari del locale di Crans-Montana

Svolta nelle indagini avviate in seguito alla strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Sono stati indagati i due proprietari del locale che è andato in fiamme e dove hanno perso la vita almeno 40 persone.

A rivelare dell’apertura dell’indagine penale contro i due francesi sono state le autorità del posto che hanno riportato un comunicato della polizia e della procura del Cantone Vallese.

Cos’hanno detto e fatto dopo la strage

Jacques Moretti e Jessica Maric sono accusati di “omicidio colposo per negligenza, lesioni corporali per negligenza e incendio per negligenza”. I due erano stati sentiti come testimoni dagli inquirenti il 2 gennaio ma non è stata disposta alcuna misura di detenzione preventiva nei loro confronti.

A due giorni dalla tragedia – dopo essere risultati irraggiungibili per diverso tempo e aver chiuso l’accesso ai profili social del bar – i due hanno parlato a un quotidiano locale, il “24Heures”. A rompere il silenzio è stato Moretti che ha spiegato come lui e sua moglie “non riescono più a mangiare né a dormire” e che si trovano “in pessime condizioni”. L’uomo ha assicurato la piena collaborazione con le autorità e confermato che il locale era stato “ispezionato tre volte negli ultimi dieci anni” e che “tutto era stato fatto secondo le norme”.

Al momento dell’incendio e delle esplosioni successive, all’interno del loro locale era presente solo Jessica che è rimasta ferita e ha riportato ustioni al braccio. Suo marito invece si trovava in un altro ristorante di proprietà della coppia, a Lens, dove oggi campeggia un cartello che avvisa che resterà chiuso temporaneamente.

Chi sono Jacques Moretti e Jessica Maric del Le Constellation

Jacques Moretti ha 49 anni, è originario della Corsica e, come riporta Le Parisien, ha già avuto in passato problemi con la legge. Circa vent’anni fa l’uomo sarebbe finito in carcere in Savoia per truffa, rapimento e sfruttamento della prostituzione. Sua moglie, Jessica, ha 40 anni e origini della Costa Azzurra. È figlia di un vigile del fuoco di Cannes e nipote del presidente del Comitato municipale degli incendi forestali di Auribeau-sur-Siagne.

La coppia si era trasferita nel Cantone Vallese agli inizi del Duemila, dopo il loro matrimonio. Nel 2015 aveva acquistato a Crans-Montana il Constellation, allora in disuso e lo aveva rilanciato, facendolo diventare un locale alla moda. Nella stessa località sciistica posseggono anche un bar ristorante, il “Le Senso”, e, a Lens, hanno il ristorante “Le Vieux-Chalet”, una locanda corsa.

Nel loro locale – motivo per cui sono a oggi indagati – si è verificata una vera e propria strage con diversi ragazzi italiani coinvolti e che ha portato al ferimento di 121 persone e alla morte di altre 40.