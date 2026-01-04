Strage Crans-Montana, la ricostruzione dell'ambasciatore Cornado: "In 5 minuti si è consumata la tragedia"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Per quello che mi riferisce la polizia cantonale, si dovrebbe trattare di un petardo, un piccolo fuoco d’artificio, che è stato sparato contro il soffitto”, queste le parole di Gian Lorenzo Cornado, ambasciatore italiano a Berna sulla strage di Crans-Montana. “L’incendio è stato appiccato così, su dei materiali peraltro infiammabili. Si è propagato a una velocità inaudita, in 5 minuti si è consumata la tragedia”, ha aggiunto il diplomatico. L’ambasciatore, oltre a ricostruire la presunta dinamica dell’incendio, ha fornito ulteriori dettagli su uscite e norme di sicurezza, presumibilmente, non presenti nel bar Le Constellation.

Strage Crans-Montana, l’incendio ricostruito dall’ambasciatore

Gian Lorenzo Cornado, ambasciatore italiano a Berna, ha raccontato alcuni dettagli relativi alla strage di Crans-Montana.

In una lunga intervista a RaiNews24, il diplomatico ha confermato che le vittime italiane sono sei, definendolo un bilancio definitivo.

ANSA Fiori, candele e messaggi di fronte al bar Le Constellation di Crans-Montana

Sulla strage, ha dichiarato di ritenere “irresponsabile e incosciente” che “in un locale notturno venga permesso ai camerieri di andare in giro con queste bottiglie, con scintillanti e con ragazze che salgono sulle spalle dei camerieri e che toccano il soffitto con queste stesse bottiglie”.

Inoltre, ha aggiunto un dettaglio sulla strage di Crans-Montana.

“L’incendio è stato appiccato così, su dei materiali peraltro infiammabili. Si è propagato a una velocità inaudita, in 5 minuti si è consumata la tragedia. Assurda ed evitabile”, ha spiegato.

Il giallo sicurezza

Gian Lorenzo Cornado ha anche raccontato la presunta assenza di personale di vigilanza presso il bar Le Constellation.

“Non c’era personale di vigilanza nella sala che potesse aiutare questi ragazzi”, ha rivelato.

“I ragazzi si sono aiutati tra di loro”, ha spiegato a RaiNews24, sottolineando poi la presunta mancanza di uscite di sicurezza a norma di legge.

“C’era, pare, un’uscita di sicurezza ma non facilmente identificabile, c’era solo un’entrata uscita in cui si sono accalcati tutti”.

L’attacco dell’ambasciatore

L’ambasciatore italiano a Berna ha, inoltre, spiegato come sono state identificate le vittime.

“Sono state identificate attraverso il DNA, attraverso delle procedure effettuate presso il laboratorio di Losanna e con una commissione ad hoc composta tra l’altro da un medico regale che ha quindi potuto accertare l’identità di ciascuna delle vittime”, ha spiegato.

Infine, l’attacco: “L’emozione e la commozione sono profonde ma anche la rabbia perché questa non è stata una disgrazia, questa è una tragedia evitabile. Sarebbe bastata prevenzione e buon senso che non ci sono stati”.