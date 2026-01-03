Strage Crans-Montana, le ombre su Jacques Moretti proprietario del Le Constellation con precedenti

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Jacques Moretti, il proprietario sessantenne del disco bar Le Constellation in cui è avvenuta la strage a Crans-Montana, sarebbe già noto alla giustizia francese per precedenti casi di sfruttamento della prostituzione, risalenti a circa trent’anni fa, e sarebbe stato incarcerato in Savoia 20 anni fa con l’accusa di truffa, rapimento e sequestro di persona. Il quotidiano Le Parisien sottolinea però che, da allora, apparteneva più alla criminalità.

Le ombre sul proprietario de Le Constellation

Jacques Moretti, sessantenne originario di Ghisonaccia, un piccolo villaggio dell’Alta Corsica, e sua moglie Jessica, quarantenne di Nizza, sono una coppia di ristoratori molto conosciuti a Crans-Montana.

Si sono stabiliti sull’altopiano vallesano dagli anni 2000 e gestiscono altri due locali: il Senso a Crans-Montana e il ristorante Le Vieux Chalet a Lens, famoso per le specialità corse.

ANSA

Fiori davanti al bar Le Constellation a Crans-Montana

La sera della tragedia, l’uomo si trovava in uno di questi due locali, mentre la moglie era al Le Constellation, dove sarebbe rimasta ferita.

Le testate francesi hanno riportato alcune notizie sul passato dell’uomo che una ventina di anni fa sarebbe finito in carcere in Savoia per truffa, rapimento e sfruttamento della prostituzione.

Una fonte di polizia, sentita da Le Parisien, ha affermato però che ormai Moretti si è liberato dello “spettro della criminalità organizzata”.

Intanto, le autorità continuano a indagare per verificare se il bar abbia rispettato le misure di sicurezza antincendio.

Le indagini sulla strage a Crans-Montana

Attualmente i due proprietari sono stati sentiti come persone informate sui fatti e “nei loro confronti non ci possono essere misure coercitive perché attualmente sono considerate innocenti”, ha detto la procuratrice generale del Cantone Vallese Beatrice Pilloud.

Serve un perizia per chiarire cosa sia successo all’interno del locale e cosa abbia generato l’incendio. L’ipotesi è che le fiamme siano divampate a causa di una candela accesa troppo vicino al soffitto.

Gli accertamenti si stanno concentrando anche sui lavori realizzati dalla coppia all’interno del bar, sui materiali utilizzati, sulle autorizzazioni ottenute e sulle misure di sicurezza adottate.

La procuratrice ha anche confermato la presenza di una uscita di sicurezza nel locale.

Lo sfogo dei proprietari del Le Constellation

Al quotidiano svizzero 20 Minuten, Moretti ha rivelato che sia lui che la moglie non “riescono più a mangiare né a dormire”.

Il proprietario de Le Constellation avrebbe rifiutato un’intervista più lunga con la Tribune de Genève, affermando di non sentirsi “in buone condizioni”.

A 20 Minuten ha ripetuto che il locale era stato “ispezionato tre volte” negli ultimi dieci anni e che “tutto è stato fatto secondo le norme”.