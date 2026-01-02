Strage Crans-Montana, per i gestori locale in regola: i dubbi dell'ambasciatore e la situazione in Italia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dopo l’incendio che ha colpito il locale di Crans-Montana, l’attenzione degli inquirenti si concentra sulla regolarità della struttura e sulle misure di sicurezza adottate. I gestori sostengono che il locale sia conforme alle norme, ma l’ambasciatore italiano ha dei dubbi sulle uscite di emergenza e sui materiali utilizzati. Intanto il caso spinge a guardare ai locali notturni italiani. Secondo Nello Musumeci “potrebbe accadere anche da noi”.

Per i gestori il locale è in regola

I due gestori del locale, il Constellation, non sono al momento indagati, ma sono stati ascoltati dall’autorità in diverse occasioni. In primo luogo per fornire le indicazioni necessarie a delineare l’inchiesta. È necessario chiarire quante persone potessero entrare nel locale, quali fossero i livelli di sicurezza e se fossero presenti norme antincendio adeguate. I gestori sono quindi stati interrogati, ma su di loro non è ancora calata la pressione delle ipotesi di reato che aleggiano sulla vicenda, ovvero quelle di omicidio colposo.

Il locale era stato ispezionato più volte, almeno tre in dieci anni, e in ognuna di queste occasioni era risultato in regola. Fondamentali ora saranno le informazioni sui lavori di ristrutturazione effettuati. Per la procuratrice sarà importante capire quali materiali siano stati utilizzati, ma anche verificare i permessi di esercizio e le altre misure di sicurezza adottate.

ANSA Strage a Crans-Montana

Rientrano tra queste la presenza di estintori, le vie di fuga, il rispetto delle norme antincendio e le attrezzature di sicurezza. Proprio a seguito di queste verifiche sarà possibile ricostruire con maggiore certezza eventuali responsabilità penali a carico delle persone coinvolte. Anche gli avventori del locale sono a rischio responsabilità.

I dubbi dell’ambasciatore

Il locale è considerato in regola secondo quanto dichiarato dai gestori agli agenti e dalle prime informazioni disponibili. Eppure l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gianlorenzo Cornado, ha espresso dei dubbi.

Cornado ha sottolineato che la Svizzera è un Paese con regole molto rigide, ma ha anche dichiarato che “non mi sembra proprio che fra le sue norme ce ne siano alcune che consentano l’attività di una discoteca in un seminterrato con un’unica uscita di sicurezza”.

Sulla regolarità del locale, però, l’ambasciatore ha precisato di non poter esprimere giudizi ufficiali, ribadendo in un’intervista che si tratta di una sua opinione personale, seppur basata sui fatti. “Mi pare evidente che ci siano state violazioni molto gravi alla base di questa tragedia”, ha comunque affermato.

La situazione in Italia

In Italia un fatto come quello avvenuto in Svizzera potrebbe accadere? Secondo Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile, sì. “Io non escludo che ce ne siano numerosi: è probabile che, concessa l’autorizzazione all’apertura di un locale, nel corso degli anni si possa aggiungere un mobile, un tessuto infiammabile o un soffitto inappropriato”, ha spiegato. Nel frattempo ha dichiarato lo stato di mobilitazione nazionale del servizio di Protezione civile.

Eventi simili sono già accaduti in Italia e proprio alla luce di questi le regole si sono fatte più stringenti. È il caso dell’8 dicembre 2018, quando alla Lanterna Azzurra di Corinaldo morirono sei persone e 59 rimasero ferite mentre attendevano un concerto di Sfera Ebbasta.

In Italia la normativa che regola discoteche e locali da ballo, aggiornata nel 2018 e rafforzata dopo il caso di Corinaldo, impone standard molto rigidi. Sono obbligatorie, per esempio, le uscite di emergenza, che devono potersi aprire dall’interno verso l’esterno. Nel 2025 il ministro Piantedosi ha ulteriormente irrigidito i regolamenti, introducendo l’obbligo di videosorveglianza, illuminazione aggiuntiva, un codice di condotta per gli avventori e la nomina di un referente per la sicurezza.