Strage Crans-Montana, proprietari del Le Constellation "considerati innocenti" dalla procuratrice che indaga

Per la strage al disco bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, al momento non c’è alcuna ipotesi di reato e nessun indagato. È stata confermata la presenza di un’uscita di sicurezza nel locale e i proprietari della struttura, sentiti come persone informate dei fatti “sono attualmente considerati innocenti“.

I proprietari di Le Constellation considerati innocenti

Beatrice Pilloud, procuratrice generale del Cantone Vallese, in una intervista alla televisione svizzera Rts, ha spiegato che, al momento, non ci sono ipotesi di reato e indagati per l’incendio nel locale di Crans-Montana.

Pilloud ha aggiunto che i proprietari de Le Costellation, i francesi Jacques e Jessica Moretti, “sono stati sentiti come persone informati sui fatti e nei loro confronti non ci possono essere misure coercitive perché attualmente sono considerate innocenti “.

ANSA

Il bar Le Constellation di Crans-Montana

L’ipotesi sulla strage a Crans-Montana

La procuratrice ha chiarito che “se si arrivasse a una perizia che ci indica chiaramente che una persona o più persone hanno commesso errori, le imputazioni andrebbero da omicidio per negligenza a incendio per negligenza”.

Il magistrato inquirente ha poi specificato che “nel bar c’era un’uscita di sicurezza e questo è qualcosa che posso confermare”.

“Tra tutte le ipotesi che abbiamo esaminato – ha proseguito la procuratrice Pilloud – quella più probabile è che una candela messa su una bottiglia di champagne abbia bruciato il soffitto del bar e successivamente causato l’incendio nell’intero locale”.

“Senza una perizia degli esperti – ha aggiunto – al momento non abbiamo elementi che ci permettano di dire che la schiuma fono assorbente posta sul soffitto del bar fosse un elemento che non doveva essere lì”.

Il commento del proprietario di Le Constellation

Intanto il proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana ha rotto il silenzio e ha parlato al quotidiano svizzero online in lingua tedesca “20 Minuten”.

L’uomo ha detto che lui e sua moglie, la quale è rimasta ferita nel rogo, “non riescono più a mangiare né a dormire“.

“Siamo tutti in pessime condizioni“, ha detto al giornale Jacques Moretti, che assicura la piena collaborazione sua e di sua moglie con le autorità.

Il proprietario, scrive 20 Minuten, ha rifiutato un’intervista più lunga con la Tribune de Genève, affermando di non sentirsi “in buone condizioni” dopo la tragedia.

L’uomo ha ribadito che il locale era stato “ispezionato tre volte” negli ultimi dieci anni e che “tutto è stato fatto secondo le norme”.