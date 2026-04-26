Strage Crans-Montana, scontro totale tra Italia e Svizzera sulle fatture mediche dei feriti nell'incendio

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Non accenna a placarsi lo scontro diplomatico tra Roma e Berna a seguito della strage di Capodanno al Constellation di Crans-Montana. Nonostante l’indignazione sollevata in Italia e le dure parole della Premier Giorgia Meloni, che ha definito “ignobile” la richiesta di pagamento delle spese mediche per i giovani sopravvissuti al rogo, la Svizzera ha ribadito con fermezza la propria posizione.

Strage Crans-Montana, scontro tra Italia e Svizzera

Non si tratta più solo di un’iniziativa del Cantone Vallese: il 25 aprile è arrivata la conferma ufficiale dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufas).

Il governo nazionale svizzero ha chiarito che le norme internazionali sulla mutua assistenza devono essere applicate anche a questa tragedia, che ha causato 41 morti e 115 feriti.

Durante un teso confronto sulla tv svizzera Rsi, la direttrice dell’ufficio federale Doris Bianchi ha risposto all’ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado con una logica puramente amministrativa.

Sebbene si sia scusata per le fatture inviate erroneamente alle famiglie dei feriti, ha ribadito che il Ministero della Salute italiano è tenuto a saldare i 108 mila euro (cifra ancora provvisoria) per le cure prestate negli ospedali elvetici.

La Bianchi ha poi avanzato una proposta che ha lasciato sgomenta la delegazione italiana: “Mi aspetto che l’Italia mandi a LAMal (la mutua elvetica) le fatture per i pazienti svizzeri curati al Niguarda”.

Una logica del baratto che l’ambasciatore Cornado ha respinto sdegnato, definendola “burocrazia senza etica e senza dignità”.

La posizione dell’Italia

La posizione italiana rimane ferma: l’ambasciatore ha dichiarato che l’Italia rinuncerà ad avvalersi degli accordi internazionali, decidendo di non fatturare le cure dei due ragazzi svizzeri salvati negli ospedali italiani, aspettandosi lo stesso trattamento da Berna data l’eccezionalità del dramma.

Al fianco dell’Italia si sono schierate anche le famiglie delle vittime svizzere.

Michel Pidoux, padre del giovane Trystan deceduto nel rogo, ha definito lo Stato svizzero uno “scandalo”, lodando invece il comportamento del governo italiano.

Pidoux, che ha recentemente organizzato un concerto di beneficenza a Losanna con Riccardo Cocciante, ha puntato il dito contro il “circolo di influenti nel Vallese” che starebbe proteggendo i proprietari della struttura indagati per omicidio.

Le indagini sulla strage

Sul fronte delle indagini sulla strage di Crans-Montana, resta centrale la figura di Jacques Moretti, proprietario del Constellation e tra gli 11 indagati.

Dopo aver evitato un precedente interrogatorio presentando un certificato medico – salvo poi essere ripreso dalle telecamere di Porta a Porta mentre lavorava in un cantiere – l’uomo sarà nuovamente ascoltato dai magistrati il prossimo 5 giugno.