Strage Crans-Montana, tutte le ipotesi sull'incendio dal flashover alla pirolisi: perché sono così pericolosi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nella notte di Capodanno l’incendio nel bar “Le Constellation” a Crans–Montana in Svizzera si sarebbe sviluppato così rapidamente, secondo gli esperti, per un fenomeno di flashover: i gas prodotti dalla pirolisi dei materiali si sono incendiati all’improvviso, favoriti dall’ingresso di ossigeno. La strage ha contato decine di morti e numerosi feriti.

Crans-Montana, la strage di Capodanno

La portata della strage avvenuta della notte di Capodanno 2026 nel resort sciistico di Crans–Montana, nel canton Vallese (Svizzera occidentale), avrebbe delle ragioni precise.

L’incendio scoppiato nel bar “Le Constellation” durante la festa ha causato decine di vittime e numerosi feriti. Secondo informazioni ufficiali diffuse dalle autorità svizzere, il rogo è divampato poco dopo l’1:30 del 1° gennaio mentre molti giovani e turisti stavano festeggiando il nuovo anno all’interno del locale, la cui capienza era di circa 300 persone.

ANSA

L’incendio ha provocato decine di morti e numerosi feriti

Le autorità hanno dichiarato giorni di lutto nazionale e organizzato centri di accoglienza per le famiglie delle vittime. L’identificazione dei corpi prosegue lentamente a causa delle gravi ustioni riportate da molte delle persone coinvolte.

L’incendio fulmineo

I soccorsi hanno coinvolto decine di ambulanze, elicotteri e squadre specializzate. La polizia cantonale di Valais ha escluso atti dolosi, concentrandosi invece sulle dinamiche di un rogo che si è sviluppato con una velocità devastante, intrappolando molte persone in spazi con uscite limitate.

Le autorità e gli esperti ritengono che alla base della tragedia, più letale di quanto ci si sarebbe potuti attendere, ci sia un fenomeno termico noto come flashover.

Come ha spiegato a Rainews Valerio Rossi Albertini, fisico del Cnr, si tratta di un passaggio critico nello sviluppo di un incendio in spazi chiusi.

Dopo una fase iniziale di combustione locale, l’accumulo di gas e calore può far raggiungere temperature così elevate che tutti i materiali combustibili presenti nell’ambiente si incendiano quasi simultaneamente, trasformando un piccolo focolaio in un rogo generalizzato in pochi secondi.

Perché pirolisi e flashover sono pericolosi

Un elemento chiave è la pirolisi, processo di decomposizione termochimica dei materiali organici sotto effetto di alte temperature che porta alla produzione di gas infiammabili anche senza un contatto diretto con la fiamma.

Questi gas si accumulano sotto il soffitto e, quando raggiungono la temperatura critica, si accendono improvvisamente, dando luogo al flashover.

Questo meccanismo può essere aggravato dall’entrata improvvisa di ossigeno, ad esempio quando vengono rotte finestre o porte, intensificando la combustione.

“Può essere equiparata alla tempesta perfetta” ha osservato l’esperto. “Da una parte c’è stato un uso improvvido di candele scintillanti in prossimità di un materiale che sarebbe dovuto essere ignifugo ed evidentemente non lo era. Questo ha innescato un focolaio di incendio che probabilmente poi è stato ravvivato nel momento in cui qualcuno ha rotto le finestre. In quel momento c’è stato l’ingresso massiccio di aria e di ossigeno e questo può aver prodotto la deflagrazione.”

Il flashover è uno degli scenari più temuti dai vigili del fuoco perché lascia pochissimo tempo per evacuare o reagire: da condizioni apparentemente contenute l’incendio può trasformarsi in un inferno nero con fiamme ad alta intensità ovunque. Per questo motivo è considerato una delle principali cause di decessi nei roghi in edifici chiusi.