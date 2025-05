Strage dell'Heysel 40 anni fa, allo stadio c'erano anche Renato Brunetta e Guido Castelli

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sono passati quarant’anni dalla strage dell’Heysel, dal nome dello stadio di Bruxelles dove 39 persone morirono prima della finale di Coppa dei Campioni del 1985 tra Juventus e Liverpool. Quel 29 maggio 1985 nella capitale belga c’era anche Renato Brunetta, allora consigliere del ministro Gianni De Michelis, che era invece allo stadio. Dove c’era anche un giovanissimo Guido Castelli, assieme al padre. Entrambi oggi ricordano quelle drammatiche ore vissute.

Strage dell’Heysel, a Bruxelles c’era anche Renato Brunetta

“Mi vengono ancora i brividi“. Così Renato Brunetta ricorda in una intervista al Corriere della Sera quanto vissuto quarant’anni fa, la notte della strage dell’Heysel.

All’epoca Brunetta era consigliere economico di Gianni De Michelis, allora ministro del Lavoro, ed erano entrambi a Bruxelles per il semestre europeo di presidenza italiana.

Fonte foto: ANSA Gianni De Michelis, allora ministro del Lavoro nel governo Craxi

I due avevano in programma di andare allo stadio a vedere la finale di Coppa di Campioni tra Juventus e Liverpool, ma alla fine solo De Michelis andò.

Brunetta doveva finire di lavorare e si avviò solo in seguito, per vedere il secondo tempo. Allo stadio non arrivò mai: rinunciò vedendo il caos nelle strade e ascoltando le notizie confuse che arrivavano dalla radio.

Il racconto di quella notte

Brunetta andò quindi al ristorante, dove era prevista una cena dopo la partita con altri politici e diplomatici. Non arrivò nessuno e Brunetta tornò quindi in hotel, verso mezzanotte.

“Torno in albergo – racconta – chiedo al portiere com’è finita la partita. E lui: ‘Ma si vergogni, con quello che è successo!’. Lì capii. Rimasi pietrificato“.

Iniziò quindi a cercare di avere notizie di De Michelis, invano. Fu lo stesso ministro a chiamarlo verso le 3 della notte: “Anche lui era in ansia: pensava che fossi io il disperso. Ci abbracciammo nella hall dell’albergo. Era stravolto, aveva gli occhi lucidi e il tono rotto”.

De Michelis era con Giampiero Boniperti e altri negli spogliatoi dello stadio prima della partita, dove si discusse se giocare o meno. Il presidente della Juventus non voleva giocare.

“Ci fu un conflitto – ricordo Brunetta – la gestione della polizia belga fu becera“. “E c’erano carenze spaventose in quello stadio”.

Il volo di rientro in Italia con i feriti

La mattina successiva De Michelis organizzò un giro negli ospedali per vedere i feriti italiani. E organizzò quindi un volo di rientro per una ottantina di feriti con l’aereo militare che aveva usato per andare a Bruxelles.

“Sembrava un pellegrinaggio, non un volo”, ricorda Brunetta. “A ogni scalo, c’erano famiglie ad aspettare”, racconta. “Quando mettevamo piede a terra, c’erano abbracci silenziosi. Il dolore non faceva rumore, ma riempiva tutto”.

Brunetta rivela che con De Michelis non ha mai più parlato di quella notte: “Troppo il dolore. Un peso che ognuno ha portato in silenzio”.

All’Heysel c’era anche Guido Castelli

Quella notte di 40 anni fa allo stadio Heysel di Bruxelles c’era anche il senatore Guido Castelli, allora giovanissimo, assieme al padre.

“Io ero lì, insieme a mio padre. Quel giorno, che avrebbe dovuto essere una festa dello sport, si trasformò in un incubo”, scrive su Facebook il commissario alla ricostruzione post sisma 2016.

“Ricordo ancora il caos, la paura, il dolore. Ma anche gli sguardi, le mani tese, l’umanità che resisteva nel mezzo della follia”.

“Oggi voglio ricordare le vittime di quella sera. Voglio farlo con rispetto, con silenzio, con memoria. Perché ricordare significa anche impegnarsi affinché certe tragedie non accadano mai più”.

Il post di Chiara Appendino

Anche l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino ricorda la strage dell’Heysel: “Oggi sono passati 40 anni dall’Heysel, da quel 29 maggio 1985 che avrebbe dovuto essere una festa per tanti tifosi e si è trasformato in una tragedia in cui morirono 39 persone”.

“Di anno in anno abbiamo portato con noi e tenuto vivo il ricordo delle vittime della terribile notte che ha cambiato il calcio e continueremo a farlo”, scrive su Facebook.

La strage dell’Heysel

La strage dell’Heysel avvenne il 29 maggio 1985 allo stadio di Bruxelles, in Belgio, poco prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool.

A provocare la strage una frangia di tifosi violenti inglesi, gli hooligans, l’inadeguatezza dello stadio e la pessima gestione delle autorità belghe e dell’Uefa.

Poco prima della partita gli hooligans iniziarono a spingere per entrare nel settore Z di fianco al loro, dove si trovavano tifosi juventini che non facevano parte di alcuna tifoseria organizzata e altri spettatori, per appropriarsi dell’intera curva.

Spaventati, i tifosi cercarono di scappare verso il campo, venendo respinti a manganellate dai poliziotti. La folla si schiacciò allora contro il fianco del settore causando il cedimento di un muro.

Nel crollo e nella calca morirono 39 persone (32 italiani), i feriti furono oltre 600. Per evitare ulteriori disordini la Uefa e le autorità locali decisero di far giocare lo stesso la partita, che iniziò oltre un’ora dopo in un clima surreale.